Dura sconfitta per Boris Johnson alle amministrative britanniche

Cocente sconfitta. Boris Johnson perde un po’ dappertutto alle amministrative del regno Unito. Dai primi dati che arrivano dagli scrutini in corso del voto di ieri il messaggio è chiaro e tondo. I conservatori perdono il controllo di molte amministrazioni locali, inclusi importanti municipi di Londra,. Evidente la sconfitta del Primo ministro conservatore Boris Johnson..

I Tories perdono molte città. Persino quelle dove hanno governato incontrasti per decenni. Nell’Irlanda del Nord le attese sono quelle che lo Sinn Fein, il partito di sinistra dell’indipendentismo irlandese che aspira alla riunificazione con la Repubblica d’Irlanda, potrebbe diventare, e non era mai accaduto in precedenza, la prima forza politica dell’Ulster. E la cosa potrebbe avere importanti conseguenze in una terra a lungo insanguinata da quella che è stata una vera e propria guerra civile provocata dagli estremisti protestanti e da quelli cattolici.

I laburisti sono quelli che maggiormente guadagno dall’arretramento dei conservatori, ma anche i liberaldemocratici e i verdi vedono eletti molti consiglieri municipali e, in alcuni casi, conquistano addirittura la guida del comune.

Particolarmente cocente per il partito di Boris Johnson la perdita dei municipi londinesi di Westminster e di Wandsworth, da sempre considerati i gioielli tra quelli governati dai conservatori. Sconfitta ammessa dai leader locali dei tories anche nella grande area suburbana londinese di Barnet conquistata dai laburisti.

Un po’ dappertutto, i dirigenti locali del suo partito alzano il dito contro Johnson che paga per gli aumenti del costo della vita, e secondo alcuni anche per la linea seguita in merito alla guerra in Ucraina, ed anche per lo scandalo in cui è stato coinvolto, e per il quale è stato persino multato, per aver partecipato ad un “party” a Downing Street durante il periodo della pandemia venendo lui per primo meno alle stringenti regole che lo vietavano.

