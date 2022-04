Ucraina: per l’Onu, cinque milioni i bambini in fuga

Secondo i dati in possesso dell’Unicef, sarebbero circa cinque milioni i bambini dell’Ucraina costretti a lasciare le loro case a seguito della guerra scoppiata dopo l’invasione della Russia. Manuel Fontaine, il direttore dei programmi di emergenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite, ritiene che 3,2 milioni sarebbero quelli rimasti nelle loro case dei quali quasi la metà potrebbe essere a rischio di morire di fame.

Ha avvertito che la situazione era probabilmente peggiore in città come Mariupol e Kherson, dove non ci sono più servizi idrici e sanitari e la fornitura di cibo e medicine è stata interrotta.

L’ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite, Sergiy Kyslytsya, ha affermato che la Russia ha portato via più di 121.000 bambini dall’Ucraina per i quali starebbe per essere predisposto un disegno di legge per semplificare e accelerare le procedure di adozione.

L’Unicef aprirà un’inchiesta su queste accuse.