Usa: perché è cresciuta la pandemia tra i lavoratori

Mentre gli Stati Uniti stanno affrontando la più grande ondata di casi da COVID, emerge la mancanza di una politica per la salute pubblica e la sicurezza economica: quella del congedo retribuito. Gli Stati Uniti hanno per questo rappresentato un’anomalia tra le nazioni ricche. Secondo un’analisi del Center on Budget and Policy Priorities, CBPP (CLICCA QUI) si rileva che ora mancano persino i congedi di emergenza retribuiti per i lavoratori contagiati dalla COVID, che si prendono cura dei familiari ammalati o che devono affrontare interruzioni della scuola o dell’assistenza all’infanzia a causa della pandemia. All’inizio di gennaio, un numero record di lavoratori – 8,8 milioni – ha perso il lavoro perché presentava sintomi del virus o si prendeva cura di qualcuno che era finito contagiato.

Secondo gli analisti del CBPP (CLICCA QUI per il rapporto completo), i responsabili politici dovrebbero ripristinare ed espandere rapidamente un piano di congedo retribuito di emergenza per motivi COVID, quindi dovrebbero creare un programma di congedo retribuito permanente e completo.

A quasi due anni dall’inizio della pandemia, è chiaro che, quando i lavoratori non hanno un congedo per malattia retribuito, ciò possa causare danni significativi a loro e alle loro famiglie. Può anche finire per danneggiare i loro colleghi e le loro comunità, perché le loro esigenze finanziarie spesso portano i lavoratori malati ad andare comunque al lavoro. Secondo i risultati di un recente sondaggio dell’Università di Harvard, i due terzi dei lavoratori su base oraria hanno riferito di andare a lavorare, nonostante si fossero ammalati, principalmente per motivi finanziari. Ciò contribuisce alla diffusione della pandemia. In particolare, per il ceppo Omicron che si è rivelato estremamente infettivo e questo causa l’ammalarsi di un numero maggiore di lavoratori e dei componenti le loro famiglie, allargando il numero dei casi ed aumentando la pressione sugli ospedali e sui servizi di base.

In definitiva, i lavoratori hanno bisogno di un congedo per malattia retribuito di base e di una politica nazionale retribuita per i congedi familiari e medici. Ma nel breve termine, con il futuro reso incerto a causa della COVID, è urgente che i responsabili politici rendano più facile per le persone assentarsi dal lavoro quando contraggono il virus o debbono prendersi cura di una persona di famiglia ammalata, sia per ridurre la tensione finanziaria, sia come misura di salute pubblica al fine di garantire che le persone rimangano a casa quando sono infette.

Cassandra M. Verticchio

(CLICCA QUI per il rapporto completo)