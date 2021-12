La Grecia si sveglia con la paura. Terremoto a Creta: 5.5

Sveglia con paura in Grecia. Un terremoto d’intensità di magnitudo pari a 5.5 sulla Scala Richter è stato registrato poco dolo le 7:00 del mattino, in Italia le 6:00, nei pressi della costa sud dell’isola di Creta, a circa 15 chilometri dal villaggio di Pyrgos.

Gli strumenti di rilevazione del nostro Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e quelli dell’analogo servizio geologico Usa, Usgs, il sisma si sarebbe verificato a circa a 20 chilometri di profondità.

Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose.

La stessa zona è stata già interessata in precedenza da numerosi eventi sismici. Solo pochi giorni fa altre due scosse hanno interessato il mare al largo dell’isola di Creta. La più violenta ha sviluppato un’intensità di magnitudo pari a 5,4 e l’epicentro è stato localizzato ad una profondità di 10 chilometri, a 45 chilometri a sud di Kasos. Poche ore prima, nella stessa zona, vi era stato un altro movimento tellurico di magnitudo 5,2 segnalato a nove chilometri sotto la superficie terrestre. Anche in questi due casi non si erano registrati danni.

L’evento è stato avvertito lievemente anche nel Sud Italia. In particolare in Puglia e sulle coste ioniche di Sicilia e Calabria.

Segnalazioni all’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia sono giunte da Taranto, Galatina, Manduria, Messina, Brindisi, Molfetta, Reggio Calabria, Ispica, Torre Santa Susanna e Tricase.

