Sciame sismico in Sicilia. A Catania scossa di 4.3

Uno sciame sismico ha interessato nella tarda serata di ieri la Sicilia. La scossa di terremoto più forte è stata registrata a Catania dove i sismografi hanno segnato un’intensità di magnitudo pari a 4.3. Secondo l’Istituto Nazionale di geofisica e Vulcanologia, INGV, si è trattato di quattro scosse molto ravvicinate con l’epicentro individuato nei pressi di Motta Sant’Anastasia.

La scossa principale, delle 21:38, è stata localizzata a una profondità di 8 km. Questo spiega perché il sisma sia stato avvertito dalla popolazione. In precedenza un altro movimento tellurico ha raggiunto l’intensità di magnitudo di 2.8. Altre due scosse sono poi seguite, ma di minore entità a pochi minuti di distanza da quella più forte. e per questo motivo, nonostante la magnitudo non alta, la scossa ha avuto un particolare risentimento sismico tra la popolazione.

Non si registrano danni alle persone o alle cose, ma il sisma è stato avvertito anche nelle province di Siracusa, Ragusa e Messina oltre che dall’altro parte dello Stretto nell’area di Reggio Calabria.

Anche sui social si è immediatamente scatenata una ridda di commenti e di valutazioni da parte di siciliani che hanno raccontato della loro esperienza e dei loro timori anche se gli esperti tengono ad informare che il movimento tellurico sia da ritenere di non eccezionale forza.

CV