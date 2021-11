Usa: dopo 52 anni identificato un ladro di banche. Nel frattempo è morto

Uno dei più ricercati ladri di banche negli Stati Uniti è stato identificato dopo 52 anni anni. Peccato che la scoperta è stata fatta quando l’uomo era già morto. Si tratta di Ted Conrad che lavorava come cassiere presso la Society National Bank di Cleveland, nell’ Ohio, che nel luglio 1969 derubò la sua banca di 215.000 dollari che al valore odierno significa 1,7 milioni.

L’uomo dopo aver fatto il colpò sparì e gli investigatori che non hanno mai smesso di cercarlo ritengono che successivamente egli avrebbe vissuto una vita tranquilla.

Conrad, morto nel maggio scorso per un cancro ai polmoni, aveva solo 20 anni quando derubò la sua banca approfittando degli scarsi sistemi di sicurezza adottati dall’istituto di credito. In sostanza prese i soldi e dopo averlo infilati in un sacchetto di carta se ne andò come se niente fosse alla chiusura del venerdì sera.

Quando altri impiegati della banca si resero conto della sparizione dei soldi e del Conrad l’uomo era scomparso e diventato uccel di bosco. La polizia lo ha cercato invano per oltre cinque decenni, intervenendo più volte anche nel corso delle trasmissioni televisive più famose per la ricerca degli scomparsi e per la soluzione di casi irrisolti come America’s Most Wanted e Unsolved Mysteries, senza riuscire nell’impresa di assicurarlo alla giustizia.

Secondo quanto hanno riferito gli inquirenti, Conrad a suo tempo avrebbe parlato agli amici dei suoi piani per rapinare la banca e si era detto sempre convinto che sarebbe stato facile farlo. Pare che per effettuare il colpo abbia visto dozzine di volte il film di Steve McQueen del 1968 The Thomas Crown Affair per preparare la sua rapina.

Conrad cambiò il suo nome e avrebbe vissuto in varie parti degli Usa prima di stabilirsi definitivamente in un sobborgo di Boston dove ha vissuto in tranquillità e con una vita tranquilla facendo l’insegnante di golf e gestore di una concessionaria di auto usate.

L’uomo è stato identificato perché gli investigatori sono stati incuriositi da un necrologio comparso su un giornale contenenti gli stessi elementi anagrafici di Conrad.

