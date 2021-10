Il Premio Giuseppe Toniolo alla sesta edizione: la cerimonia finale

Il Premio Giuseppe Toniolo giunge alla cerimonia finale della sua sesta edizione sotto il titolo “La famiglia generativa, vitale e solidale al centro della rassegna 2021”

L’appuntamento è per giovedì 7 ottobre 2021, a partire dalle ore 20.45, nell’auditorium Battistella Moccia di Pieve di Soligo, nella centrale piazza Vittorio Emanuele II: è in programma la cerimonia finale della sesta edizione 2021 del Premio Giuseppe Toniolo, promosso da Istituto diocesano Beato Toniolo. Le vie dei Santi, Diocesi di Vittorio Veneto, Pastorale sociale e del lavoro, Azione cattolica vittoriese e parrocchia S. Maria Assunta di Pieve di Soligo, in collaborazione con il Festival DSC e la rete Vite Illustri Pieve di Soligo (VIP).

E’ l’evento pubblico che ritorna ogni anno per ospitare la serata finale del Premio in tre sezioni intitolato alla figura e all’opera del grande economista e sociologo cattolico nato a Treviso nel 1845 e morto a Pisa nel 1918, proclamato Beato dalla Chiesa nel 2012 e le cui reliquie sono custodite nella tomba all’interno del Duomo di Pieve di Soligo, città natale della moglie Maria Schiratti.

La rassegna della città pievigina ha ormai conquistato una sua notorietà e valenza di respiro nazionale: lo confermano i nomi di alcuni dei premiati delle passate edizioni, dall’arcivescovo di Assisi e grande studioso del Toniolo Domenico Sorrentino, all’imprenditore Leonardo Del Vecchio, dall’economista Stefano Zamagni al cameriere dei Papi in Vaticano Angelo Gugel, dalla casa editrice AVE di Roma alla Fondazione Grenfellove Marco e Gloria onlus, dal giornalista e scrittore Antonio Polito alla Fondazione OIC di Padova per “Civitas Vitae”. Vanno compresi inoltre le singole personalità, le varie realtà culturali, educative e sociali e i giovani studenti e laureati del territorio veneto e diocesano di Vittorio Veneto che nel tempo sono stati insigniti del prestigioso riconoscimento.

