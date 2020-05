Una violenta scossa di terremoto è stata registrata nel primo pomeriggio di oggi in mare nei pressi della costa meridionale dell’isola di Creta. L’intensità della magnitudo è stata molto forte: 6.7. Il terremoto è stato avvertito anche in Grecia. Non ci sono ancora notizie sui possibili danni alle persone o alle cose. La profondità del sisma è stata rilevata a circa 10 chilometri. Lanciato allarme tsunami in tutto il Mediterraneo.

Correlati