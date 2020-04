Terremoto fino a 4.3. Sciame sismico a Crotone. Paura tra la popolazione

La scossa più forte di terremoto ha colpito oggi la Calabria sulla costa jonica. E’ stata d’intensità di magnitudo 4.3. L’epicentro è stato individuato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nei pressi di Crotone. Da alcune ore è in corso un consistente sciame sismico , dove dalla scorsa notte è in atto un intenso sciame sismico con decine di scosse di terremoto di lieve e media intensità, tra cui una d’intensità 3.9 e un’altra di 3.4. Il sisma più potente è stato individuato ad una profondità di 23.8 chilometri. La popolazione ha avvertito distintamente il terremoto ed è scesa in strada. Lo stesso è avvenuto a Catanzaro e sulla Sila.