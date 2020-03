Terremoto in Croazia: 5.4. Crollano edifici

Un terremoto d’intensità di magnitudo 5.4 è stato registrato questa mattina in Croazia, nei pressi della capitale Zagabria, non lontano dal confine con la Slovenia. La profondità della scossa di terremoto è stata individuata a circa 10 chilometri. Crollati alcuni edifici e i tetti di qualche chiesa. La gente impaurita è scesa per strada. Avvertita in’un ampia area e anche nelle regioni nord orientali dell’Italia.

Una successiva scossa di terremoto si è verificata circa mezz’ora più tardi con una intensità di magnitudo di 4.9 sempre nella stessa zona.