Forte scossa di terremoto in Abruzzo . Avvertita fino a Roma e Napoli

Una forte scossa di terremoto ha colpito l’Abruzzo a 5 km da Balsorano, in provincia de L’Aquila, ai confini con il Lazio. L’intensità della magnitudo è stata di 4:4, La profondità è stata rilevata dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia , InGV, a circa 14 chilometri. Il terremoto è avvenuto alle 18.35.

La scossa è stata avvertita a Roma e in molte zone dell’Italia centrale, perfino a Napoli. Gente scesa in strada in alcuni centri della Marsica.

Successivamente si sono ripetute numerose lievi scosse, ma non in grado di essere avvertite dalla popolazione.

Di seguito i comuni più vicini all’epicentro del terremoto