Pakistan: cade aereo militare sulle case. 15 morti

In Pakista, 17 persone sono morte dopo che un piccolo aereo militare si è schiantato su una zona residenziale nella città di Rawalpindi, vicino alla capitale Islamabad.

Tra le persone che hanno perso la vita, cinque i membri dell’equipaggio e 12 i civili sono morti, secondo quanto hanno dichiarato dei funzionari pubblici ai giornali locali. Altre 12 persone sono rimaste ferite.

L’aereo stava effettuando su un volo di addestramento quando si è schiantato al suolo e provocato un incendio che ha distrutto diverse case.

Non sono ancora chiare le cause dell’incidente. Secondo un sopravvissuto, l’aereo sarebbe stato in fiamme prima che si schiantasse sulle case.