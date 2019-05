Violente scosse di terremoto in Giappone e Nuova Zelanda. Allarme tsunami

Violenti scosse di terremoto sono state registrate in Giappone e in Nuova Zelanda. Lanciato allarme tsunami. Due scosse, di intensità di magnitudo 6:0 e 6:3 hanno interessato il tratto di costa giapponese all’altezza della prefettura di Kyushu, nella parte meridionale del Giappone in una successione di poco più di un’ora nel corso della notte italiana. In entrambi i casi il terremoto è stato localizzato ad una profondità di circa 20 chilometri.

Successivamente, un nuovo violento terremoto si è verificato nel mare della Nuova Zelanda, molto a nord della città di Auchland. In questo caso il terremoto ha fatto registrare una intensità di magnitudo pari a 6:1, con una profondità di un solo chilometro.

Al momento non sono segnalati danni o gravi conseguenze per le persone o le cose.