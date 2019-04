Arresti eccellenti in Umbria. Segretario Pd e assessore sanità

Arrestati in Umbria dalla Guardia di Finanza il segretario del Pd dell’Umbria regionale, Gianpiero Bocci, e l’assessore alla Salute e coesione sociale, Luca Barberini nell’ambito dell’indagine della Procura della Repubblica di Perugia su irregolarità che sarebbero state commesse in un concorso per assunzioni nella sanità.

I due sono finiti ai domiciliari. Lo stesso provvedimento è stato disposto per il direttore generale dell’Azienda ospedaliera e per il direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliera. Indagata anche la Presidente della Regione Umbria, Catuscia Marini

L’inchiesta riguarda otto procedure di selezione del personale che, secondo l’accusa, sarebbero state “condizionate illecitamente” attraverso, dice l’ordinanza dei magistrati, “ reiterati reati di rivelazione di segreti d’ufficio, falso ideologico in atto pubblico e abuso d’ufficio compiuti mediante la comunicazione a terzi interessati delle tracce d’esame, e inoltre indirizzando la Commissione in ordine alle valutazioni da assegnare ai candidati”.

Gli inquirenti hanno usato delle intercettazioni telefoniche per ” documentare il significativo contenuto di alcuni colloqui tenuti dall’indagato Emilio Duca, direttore generale dell’azienda ospedaliera di Perugia, al di fuori del suo ufficio”.