Parigi: saliti a 10 i morti dell’incendio

A Parigi, il b ilancio dell’incendio scoppiato nel 16 ° arrondissement è salito a dieci vittime, mentre in un primo momento di era parlato della morte di sette persone. La sciagura ha provocato anche il ferimento di altre 28. Secondo un portavoce dei Vigili del fuoco della capitale della Francia il bilancio delle vittime potrebbe ancora aumentare perché il fuoco è ancora in corso agli ultimi due piani di un edificio di otto che si trova nei pressi della Torre Eiffel. Uno dei feriti sarebbe in gravissime condizioni.

Il fuoco si è diffuso rapidamente nel corso della notte costringendo alcuni residenti ad arrampicarsi sui tetti per sfuggire alle fiamme e al fumo.

Circa 200 vigili del fuoco sono intervenuti aiutando a salvare molte delle persone finite intrappolate sui tetti. Numerosi gli edifici circostanti sfollati per precauzione.

Arrestata una donna che abitava nell’edificio e che soffre di disturbi psichici. Avrebbe appiccato il fuoco a seguito della lite con un vicino.