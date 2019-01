Brexit nell’incertezza: il governo di Londra supera di poco il voto di sfiducia.

La questione Brexit si fa sempre più complicata per il Regno Unito. Il Parlamento di Westminster ha confermato la fiducia al governo conservatore di Theresa May, ma con una leggera maggioranza che non risolve il problema più spinoso per il Regno Unito, dopo che lo stesso governo May era stato sonoramente bocciato due giorni fa dalla Camera dei Comuni di Westminster con 432 contrari al testo su cui è stato raggiunto un accordo con Bruxelles e 202 sì con 118 deputati del partito dei Tories che hanno votato contro il proprio governo .

Si è trattato di una sconfitta molto pesante il governo May che sopravvive al voto di fiducia ma non appare nelle condizioni di superare senza danni il passaggio più importante per il Regno Unito negli ultimi decenni.

Il voto di fiducia è stato superato dalla May grazie anche al sostegno ricevuto da parte degli Unionisti nord irlandesi del Dup, il cui sostegno ha consentito la nascita dell’attuale Governo conservatore .