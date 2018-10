Indonesia: cade aereo in mare. 188 morti

In Indonesia un aereo di linea è precipitato in mare con 188 persone a bordo, tra cui sette i componenti. L’aero apparteneva alla compagnia indonesiana Lion Air ed è caduto dopo il decollo avvenuto da Giacarta. L’aereo aveva perso i contatti con la torre di controllo.

Il velivolo, un Boeing 737 MAX 8, del volo Flight JT 610 era diretto a Pangkal Pinang, la principale città dell’arcipelago delle Bangka Belitung Islands.

I soccorsi immediatamente scattati non hanno potuto far altro che constatare che l’aereo si è inabissato in un tratto di mare dove la profondità media è tra i 30 ed i 40 metri.