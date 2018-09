Napoli: fanno saltare la casa per lo sfratto. Muore la madre. Ma i 5 Stelle che fanno per gli sfratti?

A Napoli, a seguito di una esplosione provocata volontariamente una donna di 66 anni ha perso la vita. I suoi figli, un uomo e una donna, di 37 e 34 anni sono rimasti feriti.

Il fatto si è verificata nella mattinata di oggi in un appartamento di via don Giovanni Minzoni, nella zona dei Quartieri Spagnoli all’ultimo piano dell’edificio.

I tre erano stati appena visitati dall’ufficiale giudiziario che avrebbe dovuto provvedere allo sfratto per morosità. I due figli della donna sono disabili. Il figlio, maschio che soffrirebbe di problemi psichici ha utilizzato un accendino per far saltare in aria l’appartamento dopo averlo fatto riempire di gas.

A causa dell’esplosione è rimasto ferito anche un ragazzo di 14 anni che si trovava sotto il palazzo al momento della deflagrazione. È rimasto colpito da vetri e calcinacci, ma le sue condizioni non sono gravi e presto verrà dimesso dall’ospedale dove è stato ricoverato.

Gli altri condomini che, per motivi di sicurezza, sono stati allontanati dalle abitazioni, ma vi sono stati momenti di forte tensione e di protesta contro il modo di applicare le norme sugli sfratti.

Si ripropone, così, il problema degli sfratti di cui noi ci siamo ampiamente occupati per la parte che riguarda quelli delle case ipotecate dalle banche. Molti pensavano che con l’andata al Governo del movimento 5 Stelle ci sarebbe stata una immediata revisione di tutte le recenti leggi introdotte dal Governo Renzi, tutte a favore delle banche, e una revisione delle procedure di sfratto.

