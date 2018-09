California: sparatoria e strage, 6 morti

A seguito di una sparatoria, in California, a Bakersfield, nella contea di Kern, a circa 90 miglia a nord di Los Angeles, sei persone sono morte, tra cui l’autore del gesto. Tra le vittime la moglie dell’uomo che alla fine, una volta circondato dalle forze di polizia ha rivolto l’arma utilizzata per fare una vera e propria strage contro se stesso.

Le autorità non sono ancora in grado di definire la causa che ha scatenato la follia omicida che ha avuto come sfondo un’azienda di autotrasporti .

Dopo aver ucciso la moglie l’autore della strage ha sparato contro due persone ed ha fatto altrettanto in un altro edificio dove è stato affrontato dalla polizia.