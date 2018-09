Sud Sudan: cade aereo. 21 morti. Medico italiano gravemente ferito

Nel Sud Sudan, almeno 21 persone sono rimaste uccise a seguito dello schianto di un aereo in un lago. Tre soli i sopravvissuti, tra cui un medico italiano e un bambino di sei anni.

Ancora ignote le cause dell’incidente, anche se stando ad alcune voci, sul velivolo che aveva solo 19 posti disponibili sarebbero state trasportate più persone, appesantendone il carico-

Il medico italiano impegnato con un’organizzazione umanitaria è stato ritrovato in gravi condizioni ed è stato trasportato in ospedale ed operato in condizioni critiche.