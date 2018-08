Forte terremoto in Grecia. Avvertito fino in Puglia

Un terremoto di forte intensità, con magnitudo 5.2 è stato registrato in Grecia. L’epicentro del sisma è stato individuato nella regione della Tessaglia, al nord di Atene, ad una profondità di 20 chilometri circa. I sismografi lo hanno localizzato nella zona di Karditsa, nei pressi del lago di Plastira.

Il terremoto è stato avvertito fino alla Puglia e in Albania ed ha interessato una larga parte della Grecia e del Mare Egeo. Nonostante la grande paura, non si registrano danni alle cose e conseguenze per le persone.