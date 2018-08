Vacanze: una casa su due affittata irregolarmente. B&B fantasmi

Una casa per le vacanze su due è stata stata affittata irregolarmente. A renderlo noto è stata la Guardia di Finanza a seguito dei controlli effettuati sulle case date in affitto nel periodo delle vacanze nelle località balneari, di montagna e nelle città d’arte.

895 i controlli effettuati facendo emergere che in 539 casi l’affitto è risultato irregolare. 450 di questi sono risultati addirittura affitti in nero.

I casi più numerosi registrati in Puglia, Toscana e Lazio e i finanzieri hanno scoperto persino alberghi e B&B fantasmi, in particolare a Taormina. Strutture per le vacanze sconosciute al fisco, con omesse dichiarazioni per oltre 130 mila euro.

Scoperta a Sassari una struttura per anziani abusiva e sprovvista delle autorizzazioni in cui lavoravano anche due collaboratrici in nero.

La Guardia di Finanza ha anche svolto operazioni contro venditori abusivi e sequestrati oltre nove milioni di prodotti contraffatti.

Denunciate 761 persone e scoperte 15 tra fabbriche e depositi clandestini di prodotti contraffatti.