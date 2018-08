Taiwan. Incendio in ospedale: 9 morti

Almeno nove persone sono morte a seguito di un incendio scoppiato in un ospedale di Taiwan. 16 le altre persone coinvolte, di cui alcune ridotte in condizioni davvero molto critiche. L’incendio è scoppiato in un reparto collocato al settimo piano dell’ospedale della città di New Taipei, alle prime luci di oggi.

La causa dell’incendio non è ancora stata chiarita, ma i giornali locali avanzano l’ipotesi che le fiamme potrebbero essere state provocate da un guasto elettrico in un letto mobile.

Nel 2012, un incendio in ospedale ha provocato, sempre a Taiwan, 12 morti e 60 feriti.