Giappone: cento morti per le alluvioni

Sono almeno 100 le persone morte per vere e proprie alluvioni e frane causate da piogge torrenziali nel Giappone occidentale secondo i dati forniti dalle autorità. Altri 50 sarebbero gli scomparsi per la cui ricerca sono in corso frenetiche ricerche.

E’ da giovedì scorso che sul buona parte del Giappone si registrano violenti precipitazioni, che hanno provocato lo straripamento di numerosi fiumi, al punto di far diramare l’ordine di sfollamento di oltre due milioni di persone.

“Non abbiamo mai provato questo tipo di pioggia prima”, ha detto un funzionario del tempo.

Un funzionario della prefettura di Okayama ha riferito che i livelli dell’acqua si stanno gradualmente riducendo e questo dovrebbe rendere possibile alle squadre di emergenza di accedere alle zone più colpite .

La maggior parte delle morti si è verificata nella prefettura di Hiroshima.