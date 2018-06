Strage di giornalisti in Usa, nel Maryland

Strage in una redazione del giornale Maryland , negli Usa. Un uomo armato ha aperto il fuoco uccidendo cinque persone e ferendo numerosi altri. Il giornale preso di mira è il Capital Gazette di Annapolis.

L’autore della strage ha esploso numerosi colpi di fucile e lanciati nei locali della redazione delle e granate fumogene, attraverso una porta a vetri.

La polizia ha successivamente arrestato l’autore della sparatoria, identificato come Jarrod Ramos, che avrebbe precedentemente citato in giudizio un gruppo di giornalisti nel 2012 per diffamazione.

Gli inquirenti stanno ora esaminando tutte le minacce scritte sui social contro la Capital Gazette.

Nel Maryland, due anni fa, due sparatorie avvenute quasi in contemporanea provocarono tre morti