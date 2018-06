Tortu batte record di Mennea sui 100 metri, dopo 40 anni

Filippo Tortu batte il record italiano di Mennea sui 100 metri ed è il nostro primo connazionale a scendere sotto i 10 secondi. A Madrid il giovane atleta delle Fiamme Gialle compie una impresa storica per l’atletica azzurra.

Il record italiano sui 100 metri resisteva da 39 anni, da quando Pietro Mennea li corse in 10,01 a Città del Messico il 4 settembre 1979. Tortu li ha fatti in 9.99 (con un vento a favore di 0.2, cosa che ha consentito l’omologazione ufficiale) correndo al meeting di Madrid, migliorando così il primato nazionale .

A Madrid, Tortu è stato battuto soltanto dal cinese Su Bingtian, che ha corso in 9.91.