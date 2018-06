Cristiano Ronaldo campione ed evasore. Rischia il carcere

Cristiano Ronaldo campione ed evasore. Proprio mentre il fantastico calciatore del Real Madrid si accingeva a mostrare il suo valore nel corso dell’incontro Spagna Portogallo dei Campionati del mondo di calcio Russia, nel corso del quale ha realizzato ben tre gol, circolavano le voci sul fatto che avrebbe accettato di accettare di pagare una multa di 18,8 milioni di euro per evasione fiscale. In questo modo, Ronaldo, eviterebbe di finire in galera per un lungo periodo.

Il calciatore del Real Madrid e del Portogallo, 33 anni, era stato accusato l’anno scorso di aver frodato le autorità fiscali, ma egli si era sempre dichiarato innocente. Ronaldo, comunque, aveva offerto di pagare una cifra inferiore, ma la proposta era stata respinta dalle autorità fiscali spagnole.

Secondo alcune voci che circolano in Spagna, non è improbabile che Ronaldo debba passare un certoi periodo in stato di detenzione

Lionel Messi di Barcellona lo scorso anno è stato condannato a 21 mesi di carcere con accuse simili a Ronaldo, ma ha potuto evitare il carcere in cambio di una multa perché la condanna è inferiore ai due anni di carcere.