Roma: bus s’incendia ed esplode in pieno centro

A Roma, un autobus dell’Atac ha preso fuoco ed è letteralmente esploso nel pieno centro della capitale. Il fatto è accaduto nella frequentatissima via del Tritone che collega Via del Corso con Piazza Barberini. Il mezzo è finito completamente distrutto dalle fiamme.

Subito avviati i controlli per scoprire le cause dell’incidente che non è certo l’unico del genere negli ultimi tempi a conferma che, al di là delle specifiche cause dell’evento di questa mattina, ripropone la questione della condizione dei mezzi utilizzati per il servizio pubblico a Roma e la situazione generale della compagnia del trasporto pubblico locale, Atac.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Non si hanno conferme sul fatto che l’incidente abbia provocato i feriti tra i viaggiatori ed i passanti.

Le autorità hanno avvisato tutti i residenti della zona di chiudere le finestre per i fumi tossici sprigionatisi nell’incendio.