Crotone:esplosione in una palazzina. 2 morti. 4 feriti

A Crotone, due persone sono morte ed altre quattro sono rimaste ferite ieri sera per una esplosione avvenuta in un appartamento di una casa popolare nel quartiere Lampanaro. Tra i feriti, tre bambine, una delle quali in modo grave.

Ancora non accertate le cause del fatto a seguito del quale sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri e polizia oltre che le ambulanze del 118.

Le vittime sono una donna di 55 anni ed il compagno di 43 anni nonni delle tre bambine, rispettivamente di quattro, sette e dieci anni. La prima è la più grave ed è stata trasportata all’ospedale di Bari, mentre le sorelline sono state ricoverate in quello di Crotone in condizioni meno gravi.

Non è gravemente ferita neppure la madre delle bambine, mentre il padre delle piccole è rimasto illeso.

L’onda d’urto dell’esplosione ha interessato tutte le pareti interne dell’appartamento ma non si è verificato il crollo dell’edificio.