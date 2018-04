La Corea del Nord annuncia sospensione testi missilistici e nucleari

Il leader della Corea del nord Kim Jong-un, ha dichiarato che il suo paese sospenderà tutti i test missilistici e atomici e che chiuderà un sito dove sono stato effettuati gli ultimi test nucleari con effetto immediato.

“Dal 21 aprile, la Corea del Nord fermerà i test nucleari e il lancio di missili balistici intercontinentali”, ha infatti comunicato l’agenzia di stampa ufficiale coreana.

Kim dovrebbe incontrare il presidente sudcoreano Moon Jae nella prossima settimana ed è attesa la conferma che possa svolgersi un vertice senza precedenti con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, entro il prossimo mese di giugno.

Il Presidente Usa ha reagito alle novità provenienti dal paese asiatico con cui ha avuto durissimi scontri scrivendo un twitt in cui dichiara: “Questa è un’ottima notizia per la Corea del Nord e per il mondo. Grandi progressi!”.

Commenti positivi sono immediatamente giunti anche dalla Corea del Sud un cui portavoce ha definito la decisione del Nord “un progresso significativo”.