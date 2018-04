Usa: esplode motore aereo. Una donna morta. Un’altra risucchiata fuori

Dramma nei cieli Usa. Una donna è rimasta uccisa ed altre sette persone hanno dovuto ricorrere alle cure mediche dopo che un motore di un aereo passeggeri statunitense è esploso a mezz’aria durante un volo della Southwest Airlines Flight 1380 costretto a fare un atterraggio di emergenza a Philadelphia.

L’esplosione ha provocato la rottura di un finestrino e il danneggiamento delle ali e della fusoliera.

Una passeggera stava per essere risucchiata fuori dal velivolo a causa della depressurizzazione che si è determinata nella carlinga, ma è stata salvata da alcuni altri passeggeri che l’hanno trattenuta.

Il Boeing 737-700 era in viaggio dall’aeroporto La Guardia di New York a Dallas, in Texas, con 143 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio a bordo quando è avvenuto l’incidente.

L’ultimo decesso di passeggero su un volo commerciale statunitense è stato nel 2009.