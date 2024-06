L’intrigo del delitto Matteotti. Oggi su Cusanonews7

Il delitto Matteotti fu un vero e proprio intrigo. Così lo racconta Giancarlo Infante nel suo “Intrigo all’Italiana. Il delitto Matteotti tra politica, affaristi e spie”.

Ne viene fuori tutto il volto del Fascismo fatto di violenza politica e di crudo affarismo coltivato all’ombra

del potere del duce e dei suoi accoliti. Quel sistema aveva bisogno di spiare, manipolare, mettere l’uno

contro l’altro gli avversari e ricattare tutti quelli, camerati e complici del delitto, diventati scomodi o che era necessario abbandonare al loro destino.

Ecco perché quelle vicende sono un vero e proprio “intrigo all’italiana” che prende le mosse dal 10 giugno 1924, con il

sequestro e l’uccisione del parlamentare dell’opposizione.

E’ un intrigo destinato a continuare per molti anni a seguire, tra vicende giudiziarie, omicidi, sequestri, ricatti e spionaggio, e raccontato in questo romanzo con un ritmo incalzante e colpi di scena che solo la Storia è in grado di creare. Una domanda viene sollecitata: quanto è cambiata l’Italia da quei giorni?

