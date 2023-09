I bandi Pnrr bloccati e le assegnazioni dirette

Excursus (CLICCA QUI) è una società Benefit che ha messo a punto uno strumento di verifica dell’andamento del Pnrr in Italia analizzando mensilmente i bandi e i finanziamenti che riguardano l’importante strumento messo a disposizione dall’Unione europea.

La fotografia che emerge in questi giorni è quella di un sostanziale blocco dei bandi. Alla fine dello scorso luglio, infatti, risultavano pubblicati solamente tre nuovi bandi per un valore complessivo di 80 milioni, mentre quelli attivi assommano a 17 per un valore di meno di tre miliardi di euro. Il totale dei bandi pubblicati ad oggi indica la cifra di 203 per un valore in euro di 19,8 miliardi, pari a meno del 20% della cifra totale stanziata dall’Europa.

Excursus sostiene che l’andamento non dovrebbe cambiare molto nell’immediato futuro e che è quindi da prevedere un aumento delle assegnazioni dirette invece di quelle definite attraverso l’attivazione dei bandi veri e propri.

Ovviamente la domanda che si pone Excursus, e noi pure, è la seguente: a chi finiranno queste assegnazioni e con quali criteri si procederà all’assegnazione dei fondi?

