Terremoto a Livorno: 3,5 di magnitudo

Tre scosse di terremoto d’intensità di magnitudo 3.5, sono state registrate questa mattina dall’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) sulla costa livornese, con epicentro poco al largo di Livorno, a 13 chilometri di profondità. Le tre scosse, di cui la prima la più forte, sono state avvertite dai sismografi a partire dalle 6,21.

Il terremoto è stato distintamente avvertito dalla popolazione. Non sono comunque segnalati danni o conseguenze per la popolazione o per le cose.

Il Comune di Livorno ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

L’epicentro delle tre scosse è stato localizzato tra Livorno e Rosignano Solvay. Il terremoto è stato avvertito fino a Firenze.

