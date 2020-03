Terremoto in Grecia: 5.7 di magnitudo

Forte scossa di terremoto ha colpito la Grecia nella parte nord occidentale del paese, in Epiro. La magnitudo è stata calcolata tra il 5.7 e il 5.9. La scossa avvenuta la notte scorsa è stata avvertita anche in Italia, in alcune parti delle Puglia e della Calabria. La conferma è venuta dall’Autorità nazionale greca di gestione delle catastrofi e delle emergenze, dal servizio sismologico statunitense Usgs e dal nostro Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

L’epicentro è stato individuato nei pressi di Paramythia, vicino Parga, in Epiro. Secondo alcune fonti i danni più gravi sarebbero segnalati a Kanallaki, non lontano dalla costa che si affaccia sul Mare Jonio.