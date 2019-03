8 marzo di sciopero nei trasporti

8 marzo di sciopero nei trasporti pubblici. Rischio di stop per treni, autobus ed aerei. Rispettate le fasce di garanzia

La Confederazione Unitaria di base e Unione Sindacale di Base, hanno proclamato l’agitazione contro la violenza sulle donne, le discriminazioni e la precarietà.

I lavoratori di Trenitalia in sciopero fino alle 21:00 di oggi. Confermate 24 ore di sciopero per le ferrovie Appulo Lucane della Basilicata mentre gli addetti di Trenord, aderiscono, nel rispetto delle di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Nelle città previsti stop del servizio urbano locali per bus, tram e metropolitane.

Sciopero pure per gli addetti alla viabilità stradale dell’Anas dalle 6:00 di oggi alle 6:00 del 9 marzo. Per quanto riguarda il trasporto marittimo, i collegamenti per e dalle isole minori si fermeranno alla mezzanotte.