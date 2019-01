Brexit: bocciato il governo May a Westminster

Sulla trattativa per la Brexit, il governo conservatore di Theresa May, è stato sonoramente bocciato ieri sera dalla Camera dei Comuni di Westminster con 432 contrari al testo su cui è stato raggiunto un accordo con Bruxelles e 202 sì con 118 deputati del partito dei Tories che hanno votato contro il proprio governo .

Si tratta di una sconfitta molto pesante il governo May che adesso dovrà affrontare un voto di fiducia richiesto dai laburisti che sarà votata nel giro di poche ore.

Non è detto però che la May non superi questo nuovo scoglio visto che le è stato confermato il sostegno da parte degli gli unionisti nord irlandesi del Dup, grazie al cui sostegno il Governo conservatore ha potuto vedere la luce.

I laburisti hanno fatto sapere che se la loro mozione di sfiducia non dovesse essere sostenuta dal voto del Parlamento sono disponibili a tenere un nuovo referendum sulla Brexit.