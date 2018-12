Peggiora il maltempo. Neve a quote basse

Il maltempo peggiora su tutta l’Italia. Una nuova perturbazione atlantica inizia ad interessare le regioni nord-occidentali e l’Emilia-Romagna, dove le precipitazioni nevose risulteranno fino a quote basse. Le nevicate si estenderanno anche ad altre parti delle regioni centrali.

La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse che prevede l’arrivo della neve a partire da Liguria e Toscana orientale per quote superiori ai 300-500 metri. Nelle Marche si attendono nevicate a quote superiori ma con neve prevista in ulteriore abbassamento fino a quota 100 metri nel corso della notte.

Previste nevicate da deboli a moderate, al di sopra dei 400-600 metri, anche su Abruzzo ed Umbria.