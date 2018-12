Rieti: esplode autocisterna. Un morto e feriti

In provincia di Rieti, non lontano dalle porte di Roma, sulla via Salaria, è esplosa un’autocisterna piena di carburante provocando la morte di almeno un vigile del fuoco e il ferimento di numerose persone. La strada consolare è chiusa all’altezza di Fara Sabina.

Sembra che l’esplosione sia avvenuta mentre i vigili del fuoco erano all’opera per spegnere le fiamme provocate da una precedente esplosione verificatasi in una stazione di rifornimento carburante.

Intervenuti sul posto numerosi mezzi di soccorso, tra cui anche un elicottero.