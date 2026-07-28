L’Unione Europea e il dilemma sul commercio con gli insediamenti israeliani

L’Unione Europea sta discutendo un possibile divieto di importazione dai territori occupati israeliani, ma i Paesi membri restano divisi. Dietro le questioni tecniche e giuridiche si nasconde un conflitto politico più profondo: come rapportarsi a Israele mentre cresce il malcontento pubblico per le sue politiche nei Territori palestinesi.

Alcuni Stati — Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Belgio — spingono per un’azione decisa, sostenendo che il commercio con gli insediamenti viola il diritto internazionale e alimenta l’occupazione. Altri — Germania, Italia, Repubblica Ceca — preferiscono la via del dialogo, temendo ripercussioni diplomatiche e politiche, soprattutto in vista delle elezioni israeliane di ottobre.

La Corte Internazionale di Giustizia ha dichiarato illegali gli insediamenti e ha invitato i Paesi a evitare scambi che ne sostengano la permanenza. La Commissione Europea valuta misure come dazi o un divieto diretto sui prodotti provenienti dagli insediamenti, ma resta il nodo della maggioranza qualificata contro la richiesta di unanimità.

Sul terreno, la situazione peggiora: Israele ha approvato 43 nuovi insediamenti e stanziato oltre 430 milioni di dollari per espanderli. La violenza dei coloni e le restrizioni imposte ai palestinesi rendono sempre più difficile la vita economica in Cisgiordania.

La questione è diventata un test per la credibilità dell’Europa: tra la pressione dell’opinione pubblica, il timore di irritare Israele e le possibili reazioni dell’amministrazione Trump, i leader europei cercano un equilibrio tra principi e pragmatismo.