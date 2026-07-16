Si può governare la felicità? – di Rosapia Farese

Negli ultimi mesi abbiamo sviluppato una riflessione sul significato del progresso umano in una società attraversata da profonde trasformazioni tecnologiche, sociali e culturali. In Governare l’Intelligenza Artificiale per non perdere l’umano abbiamo evidenziato la necessità di orientare l’innovazione al servizio della persona. Successivamente, in Dal Logos della vita allo sviluppo umano integrale, abbiamo proposto una visione dello sviluppo fondata sulla centralità della persona, delle relazioni e del Bene Comune. Con Misurare l’umanizzazione: il progresso umano deve diventare osservabile abbiamo sostenuto che ciò che conta davvero per la qualità della vita – fiducia, partecipazione, dignità, relazioni e generatività – non può rimanere invisibile alle politiche pubbliche. Infine, in Per il Bene Comune nelle politiche pubbliche, abbiamo richiamato la necessità di tradurre questi principi in criteri concreti di governo e valutazione delle decisioni collettive.

Ma perché tutto questo è importante? Quale problema reale stiamo cercando di affrontare? Il World Happiness Report 2026 ci offre una risposta sorprendente: proprio nelle società più sviluppate e tecnologicamente avanzate cresce il disagio delle nuove generazioni. È da questa evidenza che nasce una domanda decisiva per il nostro tempo: che cosa rende una società veramente capace di generare vita, speranza e futuro?

Per molti anni abbiamo identificato il progresso con la crescita economica. Più reddito, più consumi, più tecnologia, più opportunità sembravano coincidere automaticamente con una migliore qualità della vita. Oggi, tuttavia, numerosi indicatori ci raccontano una realtà più complessa.

Il World Happiness Report 2026 evidenzia un dato che dovrebbe interrogare profondamente la politica e la società: nei Paesi del Nord America e dell’Europa occidentale i giovani sono significativamente meno felici rispetto a quindici anni fa. Nello stesso periodo è cresciuto enormemente l’utilizzo dei social media e delle tecnologie digitali, ma la maggiore connessione non si è tradotta automaticamente in maggiore benessere.

Gli stessi autori del rapporto invitano a evitare semplificazioni. I social media non spiegano da soli il calo della felicità giovanile. Le cause sono molteplici e differiscono da Paese a Paese. Tuttavia emerge con chiarezza un elemento: il benessere umano dipende profondamente dalla qualità delle relazioni, dalla fiducia reciproca, dal senso di appartenenza e dalla possibilità di partecipare attivamente alla vita della comunità.

Non è un caso che i Paesi che registrano i più elevati livelli di felicità siano spesso quelli caratterizzati da un forte capitale sociale, da istituzioni credibili, da relazioni comunitarie solide e da elevati livelli di fiducia. La felicità non appare come il semplice risultato del benessere materiale, ma come il frutto di un equilibrio più complesso che coinvolge dimensioni economiche, sociali, culturali e relazionali.

Questa evidenza ci pone una domanda decisiva: che cosa rende una società veramente capace di generare vita, speranza e futuro per le nuove generazioni?

La risposta non può limitarsi alla crescita del PIL né all’aumento delle prestazioni tecnologiche. Una società genera futuro quando investe nelle relazioni, nella famiglia, nell’educazione, nella partecipazione civica, nella coesione sociale e nella fiducia tra cittadini e istituzioni. Genera futuro quando le persone non si sentono semplicemente utenti o consumatori, ma protagonisti di una comunità.

In questa prospettiva la felicità non può essere considerata un fatto esclusivamente privato. Essa è anche il riflesso della qualità dell’ambiente umano nel quale viviamo. Una società che alimenta isolamento, competizione esasperata, frammentazione sociale e sfiducia difficilmente potrà produrre benessere duraturo, anche in presenza di elevati livelli di ricchezza.

È qui che emerge una delle grandi sfide del nostro tempo: imparare a osservare e valutare non solo ciò che produciamo, ma anche ciò che diventiamo.

Per decenni abbiamo misurato con precisione la crescita economica, la produttività e i consumi. Molto meno abbiamo osservato la qualità delle relazioni, il senso di appartenenza, la partecipazione, la generatività sociale, la fiducia e la capacità delle comunità di prendersi cura delle persone più fragili.

Eppure sono proprio queste dimensioni che il World Happiness Report indica come decisive per il benessere umano.

Per questo diventa sempre più necessario affiancare agli indicatori economici strumenti capaci di rendere osservabile il progresso umano. L’Humanization Impact Framework (HIF) nasce da questa esigenza: non per misurare il valore della persona, che resta irriducibile a qualsiasi indicatore, ma per valutare quanto istituzioni, organizzazioni e politiche pubbliche siano realmente capaci di promuovere dignità, relazioni, fiducia, partecipazione e generatività.

La felicità non può essere pianificata né imposta. Ma le condizioni che la rendono possibile possono essere favorite oppure ostacolate dalle nostre scelte collettive.

Forse la vera sfida politica del XXI secolo non consiste soltanto nel governare l’economia o l’innovazione tecnologica. Consiste nel creare le condizioni affinché ogni persona possa trovare il proprio posto in una comunità capace di generare vita, speranza e futuro.

È da qui che passa il progresso umano. Ed è da qui che dovrebbe ripartire la politica.

Rosapia Farese