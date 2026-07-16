Intelligenza artificiale tra boom e bolla finanziaria

Nel primo semestre del 2026 il mercato globale delle fusioni e acquisizioni ha vissuto uno dei boom più intensi dell’ultimo decennio: 3,2 trilioni di dollari in operazioni, +45% rispetto all’anno precedente. A trainare la crescita sono stati soprattutto i mega-deal sopra i 10 miliardi, mentre il numero totale delle transazioni è leggermente diminuito: poche operazioni, ma enormi.

Il mercato non cresce “in larghezza”, ma “in altezza”: pochi attori enormi, tantissimi piccoli che restano fermi. Il capitalismo globale sta entrando in una fase nuova: solo le aziende gigantesche riescono a stare nella competizione A.I. E per farlo devono diventare ancora più grandi. Molte aziende non comprano per crescere un po’, ma per non essere schiacciate da chi è già gigante. Le fusioni e acquisizioni globali potrebbero raggiungere 4.000 miliardi di dollari nel 2026, secondo PwC, con un ruolo dominante delle mega-operazioni legate all’A.I.

Il contesto che alimenta questa corsa è composto da:

mercati azionari euforici,

investimenti massicci nell’intelligenza artificiale,

regolamentazione più permissiva sotto l’amministrazione Trump.

Le grandi aziende stanno approfittando di questa “finestra favorevole” per operazioni trasformative:

NextEra ha annunciato un’acquisizione da 118 miliardi per espandere la capacità energetica destinata all’A.I.;

SpaceX ha comprato Cursor per 60 miliardi per accelerare lo sviluppo dei propri modelli A.I.

Le borse sono ai massimi, e questo spinge le aziende a fare operazioni gigantesche.

Corsa globale all’intelligenza artificiale Le big corporation stanno investendo cifre mai viste per non restare indietro nella competizione A.I. → Energia, chip, data center, software, infrastrutture: tutto è in espansione.

Regolazione permissiva dell’amministrazione Trump Le autorità antitrust approvano più facilmente le mega‑fusioni rispetto alle amministrazioni precedenti.

Da cosa è innescato questo boom

Il boom nasce da una combinazione di:

tassi d’interesse più stabili,

valutazioni altissime delle big tech,

necessità di scala per l’A.I. (servono enormi quantità di energia, chip, capitale),

banche d’investimento che spingono per operazioni sempre più grandi,

regolazione più morbida che permette fusioni che prima sarebbero state bloccate.

C’è il rischio di una grande bolla?

I segnali di rischio sono tre:

1) Valutazioni A.I. altissime e non sempre giustificate

Molte IPO A.I. sono già scese sotto il prezzo di debutto. → Segnale classico di “hype iniziale + correzione”.

2) Incertezze geopolitiche enormi

Guerra in Medio Oriente, tensioni USA‑Europa, costo dei chip, limiti energetici. → Tutti fattori che possono frenare i profitti futuri.

3) Concentrazione del mercato in pochi colossi

Quando il mercato si polarizza troppo, i piccoli non investono, i medi non crescono, e i grandi rischiano di diventare “too big to fail”.

Gli analisti dicono chiaramente che : il boom è reale, ma potrebbe essere controintuitivo e fragile, perché avviene in un contesto di volatilità molto alta. Non è una previsione di crollo, ma un avvertimento: se la domanda A.I. non esplode davvero, la bolla può sgonfiarsi.

Nonostante le tensioni geopolitiche (guerra in Medio Oriente, rapporti tesi con l’Europa, incertezze sul costo dei chip A.I.), le Big corporation continuano a muoversi. Le banche d’investimento registrano profitti in forte crescita.

Gli analisti concordano: l’A.I. continuerà a spingere il mercato, ma restano dubbi sulla sostenibilità di investimenti così massicci in un contesto di incertezza globale.

L’Europa è uno dei poli più dinamici: +77% nel valore delle operazioni strategiche, trainata dai mega-deal.

Nei primi sei mesi del 2026 l’Italia ha registrato 700 operazioni, +35% nel valore complessivo, segno che le imprese investono anche in contesti instabili.