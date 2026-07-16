La destra estrema vuole il Far West

Due fatti accaduti ieri portano davvero a pensare che la destra cosiddetta dell’Ordine in realtà vuole il Far West. Probabilmente, il punto su cui indagare sta nel concetto di Ordine cui ci si riferisce. Per noi resta quello connesso al rispetto delle leggi e delle norme che assicurano e sovrintendono al vivere civile.

È diventata definitiva la condanna per un orefice che aveva ucciso due malviventi dei tre che avevano provato a rapinarlo. E li aveva uccisi dopo che si erano dati alla fuga. Quando cioè non costituivano affatto un pericolo. In tutti e tre i gradi di giudizio le prove al riguardo sono emerse con tale evidenza che è stata sempre comminata la pena prevista in questi casi perché non sussistevano gli estremi della legittima difesa.

Salvini e Vannacci, invece, non l’hanno vista così ed hanno reagito. Il primo, con più prudenza, ha chiesto a Mattarella la concessione della Grazia. Il Generale ha addirittura organizzato con altro quattro gatti un “sit in” dinanzi alla sede della Corte di Cassazione per sostenere che vale comunque, e sempre, la legittima difesa, identificandola tout court con il diritto comunque di uccidere. Il Far West, insomma.

Peccato che le nostre civili, ma non solo le nostre, riconoscendo il diritto alla difesa, prevedono che il pericolo sia davvero tale da giustificare una reazione estrema. E non mancano i casi in cui, sulla base di questo diritto, molti sono stati assolti. Ma non sembra sia questo il caso e, dunque, è bene che la legge sia applicata in scienza e coscienza. Con buona pace di chi, invece, pensa che ognuno possa farsi giustizia da solo, sempre e comunque, e così parla alla pancia del popolo minuto che certo non si va a leggere gli atti giudiziari.

Questo demagogico intervento è giunto mentre alla chetichella i Fratelli d’Italia presentavano un emendamento per salvare i medici e gli operatori sanitari negazionisti del Covid e “no vax”. Un chiaro intento ideologico ha mosso i seguaci di Giorgia Meloni che continuano a dimenticare le centinaia di migliaia di nostri morti provocati dall’epidemia. Uno schiaffo anche a quanti tra quelli erano medici ed infermieri immolatisi per non venire meno al loro giuramento e alle evidenze scientifiche.