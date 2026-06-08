Iran e Venezuela: petrolio, droni e tecnologia – di Edoardo Almagià

C’è un filo invisibile che unisce il Golfo Persico alle coste dei Caraibi. Non è fatto soltanto di petrolio, né di ideologia, ma di necessità, isolamento e strategia. È il legame tra Iran e Venezuela, un’alleanza costruita negli anni e rafforzata da ciò che entrambi i paesi condividono: sanzioni internazionali, diffidenza verso l’Occidente e una comune volontà di sopravvivere ai margini dell’ordine globale.

Negli ultimi anni, questa relazione si è trasformata in qualcosa di più profondo di una semplice cooperazione economica. È diventata un vero e proprio asse geopolitico che attraversa energia, difesa, tecnologia e finanza.

Il petrolio: cuore dell’alleanza

Se si vuole capire il rapporto tra Teheran e Caracas, bisogna partire dal petrolio. Iran e Venezuela possiedono insieme circa il 40% delle riserve mondiali, ma entrambi sono stati colpiti duramente dalle sanzioni statunitensi.

Negli anni più recenti, l’Iran ha assunto un ruolo cruciale nel sostenere l’industria petrolifera venezuelana, ormai deteriorata da anni di crisi e cattiva gestione. Tecnici iraniani hanno contribuito alla riparazione delle raffinerie, fornendo pezzi di ricambio — oltre 2,8 milioni — e know-how industriale. Non si tratta solo di assistenza tecnica. È uno scambio complesso: l’Iran invia carburante raffinato e competenze, mentre il Venezuela ricambia con greggio, oro e materie prime agricole.

Questa economia parallela si muove spesso fuori dai circuiti ufficiali. Navi “fantasma”, triangolazioni commerciali e sistemi di pagamento alternativi sono diventati strumenti ordinari per aggirare le restrizioni internazionali. Non è solo commercio: è sopravvivenza strategica.

Difesa e sicurezza: l’ombra lunga dei droni

Accanto al petrolio, cresce un altro pilastro dell’alleanza: la cooperazione militare. Nel 2022 i due Paesi hanno firmato un accordo strategico ventennale che include anche il settore della difesa. Da allora, le relazioni si sono intensificate fino a comprendere la fornitura di sistemi avanzati.

Tra gli elementi più discussi vi è la presenza di droni iraniani in Venezuela, inclusi modelli da ricognizione e potenzialmente armati. Alcune analisi parlano persino di produzione o assemblaggio locale di tecnologia militare iraniana sul suolo venezuelano.

Questa cooperazione non ha soltanto un valore tecnico. È un segnale politico: Teheran dimostra di poter proiettare influenza nell’emisfero occidentale, mentre Caracas rafforza le proprie capacità difensive in un contesto percepito come ostile.

Tecnologia e scienza: la nuova frontiera

Se il petrolio è il passato e la difesa il presente, la tecnologia rappresenta il futuro dell’asse Iran–Venezuela.

Negli ultimi anni, i due Paesi hanno intensificato gli accordi in ambito scientifico e tecnologico: scambi universitari, ricerca congiunta e trasferimento di competenze in settori come biotecnologie, nanotecnologie e cartografia avanzata.

La cooperazione tecnologica ha una funzione precisa: ridurre la dipendenza dall’Occidente. In un mondo dominato da infrastrutture digitali e catene del valore globali, l’autonomia tecnologica diventa una forma di sovranità.

Non è un caso che questi progetti siano spesso legati all’energia e alla difesa. L’innovazione, in questo contesto, non è neutrale: è parte integrante di una strategia geopolitica.

Un’alleanza contro le sanzioni

Alla base di tutto c’è un elemento chiave: l’isolamento internazionale.

Iran e Venezuela hanno costruito un sistema di cooperazione che consente loro di aggirare — almeno in parte — le sanzioni economiche. Questo include scambi in natura (petrolio contro oro), utilizzo di reti finanziarie alternative e coinvolgimento di intermediari opachi.

Ma c’è anche una dimensione ideologica. Entrambi i governi si presentano come attori di una resistenza “anti-imperialista”, opponendosi apertamente all’influenza degli Stati Uniti.

In questo senso, l’alleanza non è solo pragmatica: è anche narrativa. È un racconto politico che giustifica e rafforza la cooperazione.

Oltre l’economia: una presenza globale

La relazione tra Teheran e Caracas ha ormai superato i confini bilaterali. L’Iran utilizza il Venezuela come porta d’ingresso per l’America Latina, costruendo reti economiche e politiche che si estendono oltre il Paese.

Allo stesso tempo, il Venezuela trova nell’Iran un partner capace di fornire ciò che altri non possono — o non vogliono — offrire: tecnologia, carburante, supporto militare.

Un equilibrio fragile

Eppure, questa alleanza resta fragile. Dipende da equilibri politici interni, da tensioni internazionali e dalla capacità di entrambi i Paesi di resistere alle pressioni esterne.

Le recenti crisi politiche venezuelane e le difficoltà economiche iraniane mostrano quanto questo asse sia esposto a shock improvvisi. Ma, almeno per ora, la logica che lo sostiene resta intatta: quando il sistema globale chiude le porte, le alleanze si costruiscono ai margini.

Conclusione

L’asse Iran–Venezuela è uno dei fenomeni geopolitici più significativi — e meno compresi — degli ultimi anni. Non è soltanto un’alleanza tra due paesi distanti, ma il simbolo di un mondo che si sta riorganizzando lungo linee alternative.

Petrolio, droni, tecnologia: sono gli strumenti visibili. Ma sotto la superficie si muove qualcosa di più profondo — una strategia condivisa per resistere, adattarsi e, forse, ridefinire gli equilibri globali.

In un’epoca di blocchi contrapposti, anche le geografie cambiano. E così, tra Teheran e Caracas, la distanza sembra ormai molto più breve.

Edoardo Almagià

Cuba, l’isola esausta: cronaca di una crisi senza precedenti

Ci sono momenti nella storia di un Paese in cui il tempo sembra smettere di scorrere in avanti e comincia, piuttosto, a pesare. A gravare sulle strade, sulle case, sui volti. A Cuba questo tempo sospeso è diventato condizione quotidiana. Non è più soltanto una crisi: è una lenta, inesorabile trasformazione della vita stessa in attesa.

L’isola che per decenni ha incarnato un’idea — rivoluzionaria, resistente, orgogliosamente autonoma — oggi si confronta con una realtà molto più prosaica e spietata: la mancanza. Mancano beni essenziali, manca energia, manca prospettiva. E, forse più di tutto, manca quella fiducia collettiva che aveva retto anche nei momenti più duri.

Non è la prima volta che Cuba attraversa una stagione difficile. Il “Periodo Especial” degli anni Novanta, seguito al crollo dell’Unione Sovietica, aveva già mostrato quanto fragile potesse diventare un sistema isolato. Ma ciò che accade oggi ha una natura diversa. Allora si trattava di una crisi improvvisa, quasi traumatica; oggi, invece, si ha la sensazione di un logoramento progressivo, di una struttura che si consuma dall’interno.

Le cause sono molteplici, intrecciate come i vicoli dell’Avana. L’embargo statunitense continua a esercitare una pressione costante, limitando l’accesso a mercati, tecnologie e finanziamenti. Ma ridurre tutto a questo sarebbe una semplificazione. Negli ultimi anni, l’economia cubana ha sofferto anche per rigidità strutturali, inefficienze croniche e una lentezza nelle riforme che ha finito per amplificare ogni shock esterno.

A peggiorare il quadro è arrivata la pandemia, che ha colpito al cuore uno dei pochi settori in grado di garantire valuta estera: il turismo. Quando gli aerei hanno smesso di atterrare e gli hotel si sono svuotati, l’isola ha perso una delle sue principali fonti di ossigeno economico. Da allora, la ripresa è stata incerta, discontinua, insufficiente.

Ma è nella vita quotidiana che la crisi mostra il suo volto più autentico. File interminabili per acquistare beni di prima necessità, blackout sempre più frequenti, farmacie vuote. La normalità si è ristretta fino a coincidere con la sopravvivenza. In questo contesto, anche gesti semplici — cucinare, spostarsi, curarsi — diventano operazioni complesse, cariche di incertezza.

E poi c’è l’emigrazione. Silenziosa, costante, ormai massiccia. Negli ultimi anni, centinaia di migliaia di cubani hanno lasciato l’isola, intraprendendo viaggi spesso pericolosi verso gli Stati Uniti o altri Paesi dell’America Latina. Non è soltanto una fuga economica: è una perdita di energie, di competenze, di futuro. Ogni partenza è un vuoto che si allarga.

Il governo, da parte sua, cerca un equilibrio difficile. Ha avviato alcune riforme, ha aperto parzialmente all’iniziativa privata, ha tentato di riorganizzare il sistema monetario. Ma queste misure appaiono spesso insufficienti rispetto alla profondità della crisi. E soprattutto arrivano in un contesto in cui il consenso non è più scontato.

Le proteste del luglio 2021 hanno segnato un punto di svolta. Per la prima volta dopo decenni, migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città, chiedendo non solo migliori condizioni di vita, ma anche maggiore libertà. Quelle manifestazioni hanno incrinato un’immagine di stabilità che sembrava immutabile. Da allora, il rapporto tra Stato e società appare più fragile, più teso.

Cuba si trova oggi in una terra di mezzo. Non è più l’isola immobile del passato, ma non è ancora riuscita a trasformarsi in qualcosa di diverso. È un sistema che cambia, ma con lentezza; che resiste, ma con fatica; che cerca soluzioni, ma senza una direzione chiara.

Eppure, nonostante tutto, resiste anche un’altra Cuba. Quella delle reti di solidarietà, dell’inventiva quotidiana, della capacità di adattamento. È una resilienza antica, quasi culturale, che permette all’isola di non crollare del tutto. Ma la resilienza, da sola, non basta. Non può sostituire le riforme, né colmare le carenze strutturali.

La crisi cubana non è soltanto un fatto economico o politico. È, prima di tutto, una crisi del tempo e delle aspettative. È la distanza crescente tra ciò che era stato promesso e ciò che è possibile vivere. È la fatica di immaginare un domani diverso.

In un mondo che cambia rapidamente, Cuba sembra muoversi a un ritmo diverso, più lento, più incerto. Ma proprio per questo la sua situazione interroga anche l’esterno. Quanto può resistere un sistema chiuso in un’economia globale aperta? Quanto a lungo una società può sopportare la compressione delle opportunità?

Non esistono risposte semplici. Ma una cosa appare evidente: la crisi che attraversa oggi Cuba non è un passaggio temporaneo. È un punto di svolta. E da come verrà affrontato dipenderà non solo il futuro dell’isola, ma anche il senso stesso della sua storia recente.

Per ora, Cuba resta lì, sospesa tra memoria e necessità, tra orgoglio e fatica. Un’isola che continua a resistere, ma che, forse per la prima volta, sembra chiedersi se resistere sia ancora sufficiente