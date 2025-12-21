Sachs al Cancelliere Merz: le responsabilità della Germania,

Il Berliner Zeitung, ha pubblicato la seguente lettera a aperta inviata da Jeffrey D. Sachs al Cancelliere tedesco Friedrich Merz. Sachs è professore della Columbia University e componente della Pontificia Accademia del scienze sociali dal 2021

Cancelliere Merz,

Lei ha ripetutamente parlato della responsabilità della Germania per la sicurezza europea. Tale responsabilità non può essere assolta attraverso slogan, memorie selettive o la costante normalizzazione dei discorsi di guerra. Le garanzie di sicurezza non sono strumenti unidirezionali. Vanno in entrambe le direzioni. Questa non è una tesi russa, né americana; è un principio fondamentale della sicurezza europea, esplicitamente sancito dall’Atto finale di Helsinki, dal quadro dell’OSCE e da decenni di diplomazia del dopoguerra.

La Germania ha il dovere di affrontare questo momento con serietà e onestà storiche. Su questo punto, la retorica e le scelte politiche recenti sono pericolosamente inadeguate.

Dal 1990, le principali preoccupazioni della Russia in materia di sicurezza sono state ripetutamente ignorate, diluite o direttamente violate, spesso con la partecipazione attiva o l’acquiescenza della Germania. Questa storia non può essere cancellata se si vuole porre fine alla guerra in Ucraina, e non può essere ignorata se si vuole evitare uno stato di conflitto permanente in Europa.

Alla fine della Guerra Fredda, la Germania diede ai leader sovietici e poi russi ripetute ed esplicite assicurazioni che la NATO non si sarebbe espansa verso est. Queste assicurazioni furono fornite nel contesto della riunificazione tedesca. La Germania ne trasse enormi benefici. La rapida unificazione del vostro Paese – all’interno della Nato – non sarebbe avvenuta senza il consenso sovietico, fondato su quegli impegni. Pretendere in seguito che queste assicurazioni non siano mai state importanti, o che siano state solo osservazioni casuali, non è realismo. È revisionismo storico.

Nel 1999, la Germania partecipò ai bombardamenti della Nato sulla Serbia, la prima grande guerra condotta dalla Nato senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Non si trattò di un’azione difensiva. Fu un intervento che alterò radicalmente l’ordine di sicurezza del dopo Guerra Fredda. Per la Russia, la Serbia non era un’astrazione. Il messaggio era inequivocabile: la Nato avrebbe usato la forza oltre il suo territorio, senza l’approvazione delle Nazioni Unite e senza tener conto delle obiezioni russe.

Nel 2002, gli Stati Uniti si ritirarono unilateralmente dal Trattato antimissile balistico (TABM), pietra angolare della stabilità strategica per tre decenni. La Germania non sollevò alcuna seria obiezione. Eppure, l’erosione dell’architettura di controllo degli armamenti non avvenne in modo improvviso. I sistemi di difesa missilistica schierati più vicino ai confini russi furono giustamente percepiti dalla Russia come destabilizzanti. Liquidare tali percezioni come paranoia era propaganda politica, non sana diplomazia.

Nel 2008, la Germania riconobbe l’indipendenza del Kosovo, nonostante gli espliciti avvertimenti secondo cui ciò avrebbe minato il principio di integrità territoriale e creato un precedente che si sarebbe ripercosso altrove. Ancora una volta, le obiezioni della Russia furono liquidate come malafede anziché essere affrontate come serie preoccupazioni strategiche.

La costante spinta all’espansione della Nato in Ucraina e Georgia – formalmente dichiarata al vertice di Bucarest del 2008 – superò il limite più netto, nonostante le forti, chiare, coerenti e ripetute obiezioni sollevate da Mosca per anni. Quando una grande potenza identifica un interesse fondamentale per la sicurezza e lo ribadisce per decenni, ignorarlo non è diplomazia. È un’escalation deliberata.

Il ruolo della Germania in Ucraina dal 2014 è particolarmente preoccupante. Berlino, insieme a Parigi e Varsavia, ha mediato l’accordo del 21 febbraio 2014 tra il presidente Yanukovich e l’opposizione, un accordo volto a porre fine alla violenza e preservare l’ordine costituzionale. Nel giro di poche ore, quell’accordo è crollato. Ne è seguito un violento rovesciamento. Un nuovo governo è emerso con mezzi extra costituzionali. La Germania ha riconosciuto e sostenuto immediatamente il nuovo regime. L’accordo che la Germania aveva garantito di abbandonare è rimasto senza conseguenze.

L’accordo di Minsk II del 2015 avrebbe dovuto essere la correzione: un quadro negoziato per porre fine alla guerra nell’Ucraina orientale. La Germania ha nuovamente svolto il ruolo di garante. Eppure per sette anni Minsk II non è stato attuato dall’Ucraina. Kiev ne ha apertamente respinto le disposizioni politiche. La Germania non le ha applicate. Ex leader tedeschi e di altri paesi europei hanno da allora riconosciuto che Minsk è stato trattato più come un’azione di contenimento che come un piano di pace. Questa sola ammissione dovrebbe imporre una resa dei conti.

In questo contesto, gli appelli a un numero sempre maggiore di armi, a una retorica sempre più dura e a una “determinazione” sempre maggiore suonano vuoti. Chiedono all’Europa di dimenticare il passato recente per giustificare un futuro di confronto permanente.

Basta con la propaganda. Basta con l’infantilizzazione morale dell’opinione pubblica. Gli europei sono pienamente in grado di comprendere che i dilemmi di sicurezza sono reali, che le azioni della Nato hanno conseguenze e che la pace non si ottiene fingendo che le preoccupazioni della Russia per la sicurezza non esistano.

La sicurezza europea è indivisibile. Questo principio significa che nessun paese può rafforzare la propria sicurezza a scapito di quella di un altro senza provocare instabilità. Significa anche che la diplomazia non è pacificazione e che l’onestà storica non è tradimento.

La Germania un tempo lo aveva capito. L’Ostpolitik non era debole; era maturità strategica. Riconobbe che la stabilità dell’Europa dipende dall’impegno, dal controllo degli armamenti, dai legami economici e dal rispetto dei legittimi interessi di sicurezza della Russia.

Oggi la Germania ha di nuovo bisogno di quella maturità. Smettetela di parlare come se la guerra fosse inevitabile o virtuosa. Smettete di esternalizzare il pensiero strategico ai punti di discussione dell’alleanza. Iniziate a impegnarvi seriamente nella diplomazia, non come un esercizio di pubbliche relazioni, ma come un autentico sforzo per ricostruire un’architettura di sicurezza europea che includa, anziché escludere, la Russia.

Una rinnovata architettura di sicurezza europea deve iniziare con chiarezza e moderazione. In primo luogo, richiede una fine inequivocabile dell’allargamento della Nato a est: all’Ucraina, alla Georgia e a qualsiasi altro stato lungo i confini della Russia.

L’espansione della Nato non era una caratteristica inevitabile dell’ordine post-Guerra Fredda; Si è trattato di una scelta politica, presa in violazione delle solenni assicurazioni fornite nel 1990 e perseguita nonostante i ripetuti avvertimenti che avrebbe destabilizzato l’Europa.

La sicurezza in Ucraina non deriverà dal dispiegamento avanzato di truppe tedesche, francesi o di altri paesi europei, che non farebbe altro che causare una divisione e prolungare la guerra. Verrà dalla neutralità, supportata da credibili garanzie internazionali. La storia è inequivocabile: né l’Unione Sovietica né la Federazione Russa hanno violato la sovranità degli stati neutrali nell’ordine postbellico – né Finlandia, Austria, Svezia, Svizzera o altri. La neutralità ha funzionato perché ha affrontato le legittime preoccupazioni di sicurezza di tutte le parti. Non vi è alcuna seria ragione per affermare che non possa funzionare di nuovo.

In secondo luogo, la stabilità richiede smilitarizzazione e reciprocità. Le forze russe dovrebbero essere tenute ben lontane dai confini della Nato, e le forze Nato – compresi i sistemi missilistici – devono essere tenute ben lontane dai confini della Russia. La sicurezza è indivisibile, non unilaterale. Le regioni di confine dovrebbero essere smilitarizzate attraverso accordi verificabili, non saturate da un numero sempre maggiore di armi.

Le sanzioni dovrebbero essere revocate nell’ambito di un accordo negoziato; non sono riuscite a portare la pace e hanno inflitto gravi danni all’economia europea. La Germania, in particolare, dovrebbe respingere la sconsiderata confisca dei beni statali russi, una sfacciata violazione del diritto internazionale che mina la fiducia nel sistema finanziario globale. Rilanciare l’industria tedesca attraverso scambi commerciali legali e negoziati con la Russia non è una capitolazione. È realismo economico. L’Europa non dovrebbe distruggere la propria base produttiva in nome di un atteggiamento morale.

Infine, l’Europa deve tornare ai fondamenti istituzionali della propria sicurezza. L’Osce, non la Nato, dovrebbe tornare a fungere da forum centrale per la sicurezza europea, il rafforzamento della fiducia e il controllo degli armamenti. Autonomia strategica per l’Europa significa proprio questo: un ordine di sicurezza europeo plasmato dagli interessi europei, non una subordinazione permanente all’espansionismo della NATO.

La Francia potrebbe giustamente estendere il suo territorio nucleare come ombrello di sicurezza europeo, ma solo in una posizione strettamente difensiva, senza sistemi avanzati che minaccino la Russia.

L’Europa dovrebbe insistere con urgenza per un ritorno al quadro INF e per negoziati globali sul controllo strategico degli armamenti nucleari che coinvolgano Stati Uniti e Russia – e, con il tempo, la Cina.

La cosa più importante, Cancelliere Merz, è imparare la storia – e essere onesti al riguardo. Senza onestà, non può esserci fiducia. Senza fiducia, non può esserci sicurezza. E senza diplomazia, l’Europa rischia di ripetere le catastrofi da cui afferma di aver imparato.

La storia giudicherà ciò che la Germania sceglierà di ricordare – e ciò che sceglierà di dimenticare. Questa volta, lasciamo che la Germania scelga la diplomazia e la pace, e rispetti la parola data.

Cordiali saluti,

Jeffrey D. Sachs