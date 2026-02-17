Reti ed alleanze per un nuovo empowerment femminile. Webinar di INSIEME questa sera alle 18

in Cronaca, Economia / 17 Febbraio 2026 - 7:00 /
Reti ed alleanze per un nuovo empowerment femminile. Webinar di INSIEME questa sera alle 18

“Reti ed alleanze per un nuovo empowerment femminile” è il titolo del webinar organizzato da INSIEME per le ore 18:00.

Introduzione di Isa Maggi del Coordinamento nazione Stati Generali delle donne

Interventi di:

Giustiniano La Vecchia – imprenditore

Primo Barzoni – imprenditore Benefit

Maria Lippiello – Stati Generali delle Donne, Campania

Luisa Cortese – Ambassador Città della Domma

Conclusioni di Anna Maria Pitzolu, Consiglio nazionale di INSIEME

Tags: