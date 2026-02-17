Reti ed alleanze per un nuovo empowerment femminile. Webinar di INSIEME questa sera alle 18
“Reti ed alleanze per un nuovo empowerment femminile” è il titolo del webinar organizzato da INSIEME per le ore 18:00.
Introduzione di Isa Maggi del Coordinamento nazione Stati Generali delle donne
Interventi di:
Giustiniano La Vecchia – imprenditore
Primo Barzoni – imprenditore Benefit
Maria Lippiello – Stati Generali delle Donne, Campania
Luisa Cortese – Ambassador Città della Domma
Conclusioni di Anna Maria Pitzolu, Consiglio nazionale di INSIEME
