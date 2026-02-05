Politica per la Pace

Quadro ricostruttivo e valutazione politica

Dalle verifiche svolte non risulta che una proposta di legge di iniziativa popolare per l’istituzione di un Ministero della Pace sia mai stata formalmente depositata presso la Corte di Cassazione, né che vi sia stata una bocciatura per irregolarità o invalidità delle firme. L’iniziativa si è invece arrestata prima del completamento dell’iter procedurale previsto dalla normativa vigente.

È tuttavia esistita una campagna civica promossa da una rete pacifista e associativa, in particolare dal Comitato “Ripudiamo la guerra”, che ha dimostrato una significativa capacità di mobilitazione sociale, pur non disponendo della struttura organizzativa e giuridica necessaria a sostenere un iter legislativo complesso.

Il progetto di legge popolare sul Ministero della Pace risulta pertanto oggi congelato: non formalmente ritirato, ma non operativo. Il Comitato promotore continua la propria attività prevalentemente sul piano culturale e politico, e non su quello legislativo. Il Comitato “Ripudiamo la guerra” è tuttora attivo e dispone di un sito ufficiale (www.ripudia.it).

Il Comitato opera in rete con numerose associazioni civili e pacifiste, tra cui:

Pax Christi Italia

Rete Italiana Pace e Disarmo

Movimento Nonviolento

Emergency (aderente ad appelli specifici)

ANPI (in diverse articolazioni territoriali)

Sono inoltre presenti, in modo significativo, associazioni e realtà di ispirazione ecclesiale, tra cui:

Comunità Papa Giovanni XXIII

ACLI (a livello nazionale e locale)

uffici diocesani per la pace

gruppi parrocchiali e reti cattoliche locali

Tali associazioni civili ed ecclesiali non dipendono dal Comitato, ma sottoscrivono appelli comuni, partecipano a iniziative condivise e riconoscono la rete come uno spazio unitario di coordinamento.

Anche i singoli cittadini possono aderire alle iniziative del Comitato principalmente attraverso la sottoscrizione degli appelli pubblicati sul sito e la partecipazione a iniziative pubbliche quali assemblee, manifestazioni e incontri.

Mobilitazione e limiti legislativi

Una struttura come quella delle reti pacifiste è forte nella mobilitazione perché aperta, inclusiva e flessibile: consente l’adesione di associazioni diverse, gruppi locali e singoli cittadini; permette decisioni rapide su appelli e iniziative pubbliche; utilizza un linguaggio simbolico e valoriale capace di aggregare consenso trasversale e di reagire tempestivamente all’attualità. Questa configurazione è particolarmente efficace nel generare sensibilizzazione, pressione culturale e visibilità pubblica.

La stessa struttura risulta però debole sul piano legislativo, poiché il processo di produzione delle leggi richiede caratteristiche differenti: una responsabilità giuridica chiaramente individuata, una catena decisionale definita, competenze tecniche continuative, risorse organizzative stabili e un’interlocuzione costante con il Parlamento. Le reti, fondate sul consenso largo e sulla volontarietà, faticano a prendere decisioni vincolanti su testi normativi complessi, a sostenere procedure lunghe e formalizzate come la raccolta di firme certificate o l’iter parlamentare, e a garantire continuità politica nel tempo.

In sintesi, le qualità che rendono queste strutture efficaci nella mobilitazione (apertura, pluralismo, rapidità) sono le stesse che ne limitano l’efficacia legislativa, poiché la produzione normativa richiede chiusura decisionale, stabilità organizzativa e responsabilità istituzionale che una rete civica, per sua natura, non possiede.

Progetti di legge affini

Nel panorama parlamentare e civico italiano esistono diversi progetti di legge affini al tema delle istituzioni per la pace.

Il precedente più rilevante è rappresentato dal disegno di legge C.3484 della XVII legislatura, che prevedeva l’istituzione di un Dipartimento della difesa civile non armata e nonviolenta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il testo non è stato approvato ed è decaduto con la conclusione della legislatura.

A questo si affianca la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dalla campagna “Un’altra difesa è possibile”, che ha raccolto un numero significativo di firme ed è stata formalmente presentata, ma non è mai stata adottata da un gruppo parlamentare. La proposta mirava all’istituzione di un Dipartimento della difesa civile non armata e nonviolenta presso la Presidenza del Consiglio, prevedendo un assetto stabile di coordinamento delle politiche di prevenzione dei conflitti, il rafforzamento dei Corpi Civili di Pace, strumenti di ricerca e formazione sulla pace e un finanziamento dedicato. Pur avendo raccolto un ampio consenso sociale, la proposta non è mai stata tradotta in una legge dello Stato per la mancanza di una effettiva adozione e prosecuzione dell’iter parlamentare. Tra i promotori principali figurano la Rete Italiana Pace e Disarmo, il Tavolo Interventi Civili di Pace, il Forum Nazionale Servizio Civile e altre reti pacifiste e nonviolente.

Esistono inoltre petizioni costituzionali, presentate alle Camere ai sensi dell’articolo 50 della Costituzione, finalizzate a sollecitare il Parlamento e le Commissioni competenti a discutere la difesa civile non armata e a istituire strutture pubbliche per la pace. Tali petizioni, pur rappresentando un indicatore di una domanda civile persistente, non producono effetti legislativi diretti e svolgono principalmente una funzione di pressione politica.

Per quanto riguarda gli interventi normativi parziali sui Corpi Civili di Pace, essi rientrano in disposizioni legislative settoriali e sperimentazioni attuate solo in parte. Tali interventi riguardano attività civili in aree di conflitto, mediazione, prevenzione ed educazione alla pace, ma presentano il limite dell’assenza di una struttura centrale di coordinamento e della frammentazione delle competenze. Si tratta di strumenti utili, ma insufficienti in assenza di un Dipartimento o di un Ministero dedicato.

Conclusione

Il quadro ricostruito mostra con chiarezza che in Italia esiste una domanda sociale, culturale e politica significativa per istituzioni pubbliche dedicate alla pace e alla prevenzione dei conflitti. Tale domanda ha prodotto mobilitazione, proposte e testi normativi, ma non è ancora riuscita a tradursi in una struttura istituzionale stabile.

La sfida politica oggi non consiste nell’elaborare nuove visioni, ma nel dare forma istituzionale, continuità e responsabilità a un patrimonio già esistente, in coerenza con i principi costituzionali e in particolare con l’articolo 11 della Costituzione.