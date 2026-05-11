Né Sinistra né Destra. Un Centro autonomo e indipendente: la lezione di De Gasperi. Firma la petizione

Oggi lo spazio politico italiano appare sempre più compresso, fino a rendere difficile l’emergere di un’alternativa autonoma e credibile.

Per questo nasce questo Appello: per sostenere la costruzione di un centro indipendente, nel segno della lezione di Alcide De Gasperi.

In effetti, manca uno spazio di centro autonomo, sufficientemente ampio e non subalterno agli schieramenti consolidati, capace di equilibrio responsabilità e innovazione.

Non è una questione di tattiche di Palazzo, ma di mobilitazione della società civile.

Per questo, in spirito di servizio propongo di assumere – insieme a quanti vorranno impegnarsi e ai quali spetterà l’onere di proseguire nell’iniziativa – la formula di “autonomia e indipendenza” quale orizzonte di un nuovo campo, culturale e politico, nel segno della lezione di Alcide De Gasperi.

Auspico dunque che vi sia sostegno all’Appello presente, immaginando un autentico progresso in aderenza alla ‘storia di successo’ dello statista trentino, artefice della Ricostruzione del Paese e ardito promotore del progetto europeista.

Firma ora questo Appello. Ogni adesione contribuisce a dare forza a una proposta politica necessaria.

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Lucio D’Ubaldo

Direttore de “Il Domani d’Italia”

Promotore dell’Appello