La Luce nella tempesta – di Francesco Iannitti

In un’epoca in cui il cyber plasma relazioni, identità e conflitti, il fenomeno del bullismo, nelle sue forme tradizionali e digitali, si presenta come una delle sfide più urgenti da contestualizzare all’interno di un discorso più ampio sull’etica e sulla responsabilità individuale. La società contemporanea sembra spesso muoversi in una condizione annebbiata, dove la rapidità dell’informazione e la superficialità del giudizio oscurano la profondità del pensiero critico filosofico.

La tempesta del presente e il bisogno di luce

Viviamo immersi in una Tempesta culturale: un vortice di stimoli, pressioni sociali e dinamiche di potere che possono trasformare l’individuo in un soggetto passivo, incapace di riconoscere la propria voce. In questo scenario, la luce non è solo metafora di conoscenza, ma anche di consapevolezza morale. È la luce che permette di distinguere il bene dal male, l’onestà dalla manipolazione, la giustizia dalla vendetta.

Il bullismo, soprattutto nella sua declinazione digitale, prospera proprio dove la luce è più fioca: nell’anonimato, nella mancanza di responsabilità percepita, nella fragilità di chi, ingenuo o isolato, diventa bersaglio.

San Francesco d’Assisi e la rivoluzione dell’amore

In questo contesto, la figura di San Francesco d’Assisi offre un paradigma sorprendentemente attuale. La sua scelta radicale di povertà, semplicità e amore universale rappresenta un antidoto alla violenza relazionale. Francesco non fu ingenuo: fu consapevole. La sua forza stava nel vedere l’altro come un fratello, non come un avversario.

L’amore, nella sua accezione più alta, diventa così il sale della vita: ciò che dà sapore all’esistenza e che permette di costruire comunità sane, capaci di accogliere e trasformare il conflitto.

Etica e libero arbitrio cristiano: la responsabilità dell’agire

Ogni atto umano, anche nel mondo digitale, è espressione del libero arbitrio cristiano: la capacità di scegliere tra bene e male, tra costruire e distruggere. Non si tratta di un concetto astratto, ma di una responsabilità concreta. Ogni parola scritta online, ogni gesto compiuto verso l’altro, contribuisce a definire il tessuto morale della società.

L’etica, allora, non è un insieme di regole imposte dall’esterno, ma un esercizio quotidiano di libertà orientata al bene. È la capacità di riconoscere che la giustizia non è vendetta, ma riparazione; non è dominio, ma equilibrio.

Pensiero critico e contestualizzazione: strumenti per una società più giusta

Per affrontare la complessità del bullismo e delle dinamiche sociali contemporanee, è indispensabile sviluppare un autentico pensiero critico filosofico. Significa imparare a contestualizzare i fenomeni, a comprenderne le radici culturali, psicologiche e strutturali. Significa anche riconoscere che nessun comportamento nasce nel vuoto: ogni azione è inserita in una rete di relazioni, aspettative e simboli.

Il pensiero critico è la luce che squarcia la tempesta dell’informazione superficiale. È ciò che permette di non cadere nella trappola dell’ingenuità, ma anche di non cedere al cinismo.

Conclusione: verso una comunità illuminata

In definitiva, la sfida del nostro tempo è trasformare la tempesta in occasione di crescita. Portare luce dove regna l’ombra. Coltivare amore dove nasce l’odio. Scegliere l’onestà anche quando sembra più facile nascondersi dietro uno schermo.

Seguendo l’esempio di San Francesco d’Assisi e facendo del pensiero critico il nostro compagno di viaggio, possiamo costruire una società in cui il sale della vita, l’amore, la giustizia, la dignità, non venga mai meno.

Francesco Iannitti