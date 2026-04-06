La Germania e la militarizzazione
L’articolo che segue, a firma di Allan Little, è stato liberamente ripreso e tradotto dalla Bbc. Successivamente alla sua pubblicazione è giunta la decisione del Governo di Berlino di obbligare tutti i cittadini tedeschi di sesso maschile di età compresa tra i 17 e i 45 anni a richiedere un’autorizzazione per soggiorni prolungati all’estero.
La legge sulla modernizzazione dei servizi militari, entrata in vigore il 1° gennaio, mira a rafforzare le difese in seguito alle minacce provenienti dalla Russia dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina.
Il generale Carsten Breuer è un uomo che non ha fretta. Come capo delle forze armate tedesche, è il militare più potente, e probabilmente il più importante, d’Europa. Il suo compito è quello di espandere rapidamente la potenza militare della Germania, trasformando l’esercito nella forza combattente più potente del continente.
Egli ritiene infatti che i continui tentativi della Russia di rafforzare le proprie forze armate attraverso un maggiore reclutamento e investimenti in armamenti la renderanno sufficientemente forte da lanciare un attacco contro un territorio della NATO entro il 2029.
“Non ho mai vissuto una situazione così pericolosa e urgente come quella odierna”, mi ha detto in una base militare a Münster, vicino al confine olandese.
“Quindi, quello che stiamo vedendo, quello che stiamo affrontando, è una minaccia proveniente dalla Russia. Possiamo vedere chiaramente che la Russia sta rafforzando il suo esercito fino a raggiungere una forza quasi doppia rispetto a quella che aveva prima della guerra contro l’Ucraina… Nel 2029 sarà possibile per la Russia condurre una guerra su vasta scala contro la NATO. E come soldato devo dire: ‘Bene, dobbiamo essere preparati’.”
Breuer si arruolò nell’esercito di quella che allora era la Germania Ovest nel 1984, a 19 anni. Parla con voce pacata ed è riflessivo. Non ha l’aria di un soldato spavaldo, né un accenno di machismo militare ostentato, ma è chiaramente animato dalla volontà di trasformare le forze armate tedesche e di porle al centro del nuovo scenario di potere del continente.
Sotto il suo comando, le forze armate tedesche si stanno espandendo rapidamente in termini di effettivi e numero. Si prevede che la Germania spenderà 162 miliardi di euro (140,2 miliardi di sterline) per la difesa nel 2029, rispetto ai 95 miliardi di euro del 2025. I sondaggi d’opinione indicano che questo incremento gode di un forte sostegno da parte dell’opinione pubblica tedesca.
Nel XX secolo, la Germania ha utilizzato i suoi potenti eserciti per condurre alcune delle guerre più distruttive della storia umana, devastando gran parte del continente e uccidendo milioni di persone.
Dopo aver represso per anni le proprie forze armate nel tentativo di espiare gli orrori perpetrati, la Germania riuscirà a realizzare la sua ritrovata ambizione di diventare la principale potenza militare d’Europa? E, ammesso che ci riesca, come si comporterà nel ruolo di uomo forte del continente?
Attraversare i confini
Per vedere un esempio concreto di come si è trasformato il ruolo della Germania in Europa, basta andare in Lituania, dove la Germania ha ora una presenza militare permanente per la prima volta dall’occupazione nazista.
In Lituania sono di stanza circa 1.200 soldati tedeschi. Entro la fine del prossimo anno, il loro numero salirà a quasi 5.000.
La BBC ha seguito un’esercitazione a fuoco vivo della Panzerbrigade 45 (la 45ª brigata corazzata) a pochi chilometri dal confine con la Bielorussia, alleata della Russia. L’esercitazione simulava un’invasione da est.
Il territorio, innevato e scarsamente boscoso, fa parte della Grande Pianura Europea. Dal Mare del Nord e dal Mar Baltico a ovest fino alle mura del Cremlino a est, il paesaggio è pianeggiante. Le barriere naturali sono scarse: non ci sono catene montuose né valli fluviali invalicabili. È quindi estremamente vulnerabile alle invasioni.
Nel settembre del 1812, l’esercito di Napoleone lo attraversò fino a raggiungere la capitale russa. Anche le forze di Hitler, con la velocità della luce, arrivarono alle porte di Mosca nel settembre del 1941, solo per essere respinte dalle forze sovietiche fino a Berlino: eserciti che avanzavano e avanzavano, avanti e indietro, attraverso questo territorio aperto e scoperto.
“Credo che siamo qui per soddisfare le aspettative dei nostri vicini”, mi ha detto il tenente colonnello Sebastian Hagen, comandante della 45ª brigata corazzata.
“Il nostro Cancelliere [Friedrich Merz] ha annunciato che stiamo costruendo l’esercito convenzionale più potente d’Europa. E credo che questo sia in linea con il ruolo della Germania, data la nostra forza economica e anche il nostro ruolo in Europa. E ovviamente non lo stiamo facendo da soli, lo stiamo facendo anche nella NATO e nell’Unione Europea.”
Questo impegno attento e spontaneo a favore del multilateralismo negli sforzi militari tedeschi emerge ripetutamente nei colloqui con i militari tedeschi. L’obiettivo è ricordarvi che, questa volta, la Germania non è qui come invasore e occupante, ma come alleato gradito e prezioso; che questa Germania, la Germania democratica, non cerca di dominare ma di cooperare.
Al culmine della Guerra Fredda, la Germania contava oltre mezzo milione di effettivi nelle forze armate, sempre all’interno della NATO e sotto la supervisione degli Stati Uniti. Dopo il crollo dell’Unione Sovietica, tuttavia, la Germania, come gran parte dell’Europa, ridusse drasticamente il numero dei suoi militari, arrivando a meno della metà della sua forza originaria. A un certo punto, si registrò una tale carenza di equipaggiamento che le reclute si addestravano con manici di scopa al posto dei fucili.
Nel decennio 2007-2017, la Germania, il paese più popoloso d’Europa e di gran lunga la sua economia più forte, spendeva in genere solo l’1,2% del suo PIL per la difesa. Questo dato evidenziava quanto in basso nella gerarchia delle priorità nazionali si trovassero la difesa e la sicurezza, nonché l’autocompiacimento in cui era sprofondata gran parte dell’Europa. Il nuovo obiettivo di spesa per la difesa della Germania è del 5% del PIL.
Anche altre nazioni europee stanno rivalutando le proprie priorità militari a seguito della guerra russa in Ucraina. Il Regno Unito lo scorso anno si è impegnato a raggiungere un obiettivo del 5% del PIL entro il 2035, mentre la Francia punta al 3,5%. Tuttavia, queste spese rimangono inferiori a quelle della Russia, che si stima abbia speso il 7,1% del PIL nel 2024.
Uno sconvolgimento culturale
Il riarmo su scala così ampia come quello che la Germania sta intraprendendo ha richiesto un profondo cambiamento nel modo in cui il Paese concepisce la propria difesa e il ruolo delle forze armate nella società.
Alla Conferenza di Potsdam del 1945, dopo la resa della Germania, i leader alleati concordarono sulla smilitarizzazione del Paese. La Germania Ovest accettò questa proposta, nel tentativo di espiare le violenze inflitte al continente, e si dichiarò soddisfatta di affidare agli americani la guida della sua difesa.
Quell’epoca è finita. Nel 2025, il parlamento tedesco ha votato per modificare la costituzione del paese in modo da poter eliminare i rigidi vincoli sull’indebitamento e finanziare un bilancio della difesa più ampio.
Spesso, per noi che viviamo fuori dal Paese, è difficile comprendere quanto questo sia stato importante per la Germania. Ma la storia è l’ospite invisibile a ogni tavola; il Paese è ancora perseguitato dal ricordo dell’iperinflazione che devastò l’economia negli anni ’20 e contribuì all’ascesa al potere dei nazisti. La Germania ha una nevrosi unica nei confronti del debito e della moneta instabile. Ma, finalmente, ha permesso che le spese per la difesa infrangessero le rigide regole.
È stato un momento di profonda importanza. “Direi che si è trattato di una rivoluzione culturale”, afferma Sophia Besch, ricercatrice senior presso il Carnegie Institute for Peace, un think tank di Washington DC.
Quel passo decisivo è stato quasi certamente innescato dal discorso pronunciato dal vicepresidente statunitense J.D. Vance alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco dello scorso anno, poche settimane dopo l’insediamento di Donald Trump, in cui avvertì gli alleati europei che gli Stati Uniti non sarebbero più stati i garanti della sicurezza europea. Allo stesso tempo, una serie di messaggi trapelati ha rivelato la cultura di disprezzo, all’interno della Casa Bianca di Trump, nei confronti degli alleati europei. “Condivido pienamente il vostro odio per gli scrocconi europei”, disse il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ai suoi colleghi, aggiungendo: “PATETICO”.
Si dice che sia stato proprio questo a convincere il cancelliere tedesco Friedrich Merz della necessità per le potenze europee di perseguire l’”indipendenza operativa” dagli Stati Uniti all’interno della NATO.
“Praticamente l’intero assetto postbellico della Germania si basava sull’Alleanza Transatlantica”, afferma John Kampfner, giornalista e scrittore residente a Berlino.
“Si basava sul presupposto che la difesa, la sicurezza e il sostegno politico americani fossero garantiti. Si potrebbe forse definirlo ingenuo… Ma quel senso di sicurezza è stato spazzato via dalla seconda amministrazione Trump.”
“Sostengo che sia più destabilizzante per i tedeschi che per gli inglesi o i francesi, perché gli inglesi e i francesi hanno la bandiera attorno alla quale riunirsi, un senso di identità nazionale e di storia. Ma per la Germania del dopoguerra, si trattava di ricominciare da capo. E si trattava di un ordine basato sulle regole, per quanto incompleto potesse essere. E questo, per molti versi, era il principio fondamentale della politica estera tedesca. E ora vedono la guerra a est, e a ovest [c’è] l’amico, l’alleato, il supervisore su cui facevano affidamento [che] sentono non esserci più.”
“Possiamo definirlo un campanello d’allarme”, afferma Breuer. “Non siamo stati in grado, né abbiamo voluto, ancora una volta, rimandare la decisione… è stato un passo enorme per la Germania, un passo enorme per la popolazione tedesca, senza dubbio.”
Breuer afferma che la Germania attualmente conta 182.000 militari in servizio attivo. Il suo obiettivo è incrementare questo numero di 20.000 unità entro un anno e di 60.000 entro un decennio. A questo esercito professionale si aggiungerà un contingente di riserva di 200.000 uomini.
Ha lanciato una campagna di reclutamento per arruolare migliaia di giovani nell’esercito; e se la campagna non dovesse raggiungere un numero sufficiente di reclute, col tempo si batterà per il ritorno alla coscrizione obbligatoria. Dato il sostegno pubblico a tali misure, è una battaglia che vincerebbe quasi certamente.
Il ministero della Difesa tedesco afferma che a febbraio 16.100 tedeschi hanno fatto domanda per arruolarsi nelle forze armate, il 20% in più rispetto a febbraio dell’anno precedente, e che 5.300 nuove reclute si sono unite all’esercito, con un incremento del 14% rispetto al 2025.
Indipendenza operativa
La Germania sta ulteriormente riducendo la sua dipendenza dagli Stati Uniti incrementando la produzione nazionale di munizioni. L’eliminazione dei vincoli di indebitamento per le spese di difesa ha incoraggiato molte aziende tedesche a spostare la propria attenzione dalla produzione civile a quella militare. La Germania, come gran parte dell’Europa, ha fatto molto affidamento sui produttori di armi statunitensi per aerei da combattimento, sistemi missilistici e veicoli blindati come i carri armati. La Germania vuole essere meno dipendente dalle munizioni prodotte negli Stati Uniti e ha attuato, in modo discreto, una politica di “acquisto di prodotti tedeschi ove possibile”.
Quali sono dunque le capacità attualmente possedute solo dagli Stati Uniti e che l’Europa dovrà acquisire per raggiungere l’“indipendenza operativa” di Merz?
“Noi, in Germania, abbiamo stilato un elenco di priorità ben definito”, afferma Breuer. “Ciò di cui abbiamo bisogno è ISR [Intelligence, Surveillance and Reconnaissance], ciò di cui abbiamo bisogno sono i droni. Ciò di cui abbiamo bisogno è una capacità di attacco di precisione su vasta scala. Anche le capacità spaziali devono entrare in gioco. Quindi queste sono le nostre esigenze più urgenti. Ma come ho detto, le abbiamo inserite in una lista di priorità, ci stiamo lavorando e siamo a buon punto.”
Gli ho chiesto se fosse pronto a essere il primo generale dal 1945 a guidare un esercito tedesco in guerra in Europa. Non si tratta di guerra, ha risposto. “Quello che sto facendo è preparare la Germania a difendersi, potenziando le sue capacità di difesa. Questa è la nostra deterrenza. Dissuaderemo la minaccia proveniente dalla Russia.” In altre parole: prepararsi alla guerra per prevenirla.
Ma indipendenza operativa? Un apparato di difesa europeo in grado di agire da solo in una guerra importante senza gli Stati Uniti?
Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti è il più grande datore di lavoro d’America. Si prevede che spenderà 961,6 miliardi di dollari (716,9 miliardi di sterline) quest’anno, una cifra che supera di gran lunga persino il nuovo impegno di spesa della Germania, così come gli aumenti previsti da alleati come Gran Bretagna e Francia.
“Se si guardano i soldi, non ci sono dubbi: la Germania plasmerà il futuro della difesa e della sicurezza europea”, afferma Sophia Besch.
“Dubito però che in Europa ci sarà un solo Paese in grado di raccogliere l’eredità degli Stati Uniti. È molto allettante chiedersi ‘la Germania o la Francia potrebbero ricoprire quel ruolo in futuro’, ma non è così che gli europei cooperano. Cerchiamo sempre il compromesso.”
“C’è chiaramente anche una questione di fiducia. Il ruolo che gli Stati Uniti hanno svolto nella difesa europea è cresciuto nel corso dei decenni e la fiducia che si è instaurata in questo ambito si è consolidata nel corso degli anni; sarà difficile trovare qualcuno che li sostituisca dall’oggi al domani.”
Ma questa fiducia si sta erodendo. La fiducia dei tedeschi negli Stati Uniti è calata drasticamente durante il secondo mandato di Donald Trump. Nel 2024, prima della rielezione di Trump, il 74% dei tedeschi intervistati dal Pew Center dichiarava di avere fiducia nel rapporto tra i due Paesi. Nel 2025, invece, solo il 27% dei tedeschi ha affermato che le relazioni con gli Stati Uniti erano buone, contro il 73% che le ha giudicate cattive.
Una nazione indispensabile?
Forse l’esempio più lampante della trasformazione del ruolo della Germania in Europa è l’atteggiamento dei suoi vicini. Il militarismo tedesco ha segnato il XX secolo. Ora, i sondaggi d’opinione mostrano che la presenza tedesca in Lituania è ben vista.
Nel 2011 il ministro degli Esteri polacco Radoslav Sikorski si recò a Berlino e tenne un discorso che, data la memoria dell’occupazione nazista della Polonia, sorprese molti dei diplomatici tedeschi presenti in sala.
Egli esortò la Germania ad assumere un ruolo di leadership in Europa. Il contesto era la crisi dell’eurozona e il ruolo che stava spingendo verso una Germania riluttante era di tipo economico, non militare. Ma fu un momento cruciale. “Temo meno la potenza tedesca di quanto comincio a temere l’inattività tedesca”, disse, descrivendo la Germania come la “nazione indispensabile” d’Europa.
Il riarmo tedesco è “una buona notizia per la Polonia, per l’Europa e per la NATO”, mi ha detto il generale polacco in pensione Andrzek Falkowski, ex vice capo delle forze armate polacche. Ha anche trascorso 12 anni ricoprendo ruoli di alto livello presso il quartier generale della NATO.
“Sappiamo quanto fossero militaristi [i tedeschi] e conosciamo la posizione geostrategica del mio Paese. Siamo sempre stati come stretti tra due superpotenze.” “Dopo il 1989 la Germania ha iniziato a comportarsi da scroccona [nelle spese per la difesa]”. “Preferivano investire in questioni economiche e sociali, come l’istruzione, perché avevano una sorta di zona cuscinetto a est, e noi polacchi eravamo proprio quella zona cuscinetto.” “Ma ora la Germania è diventata il quarto paese al mondo per spese militari.” “Essendo la più forte economia d’Europa, dovrebbero spendere di più, e per la Polonia e per l’Europa questa non può che essere una buona notizia.”