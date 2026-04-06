La Germania e la militarizzazione

Il territorio, innevato e scarsamente boscoso, fa parte della Grande Pianura Europea. Dal Mare del Nord e dal Mar Baltico a ovest fino alle mura del Cremlino a est, il paesaggio è pianeggiante. Le barriere naturali sono scarse: non ci sono catene montuose né valli fluviali invalicabili. È quindi estremamente vulnerabile alle invasioni.

Nel settembre del 1812, l’esercito di Napoleone lo attraversò fino a raggiungere la capitale russa. Anche le forze di Hitler, con la velocità della luce, arrivarono alle porte di Mosca nel settembre del 1941, solo per essere respinte dalle forze sovietiche fino a Berlino: eserciti che avanzavano e avanzavano, avanti e indietro, attraverso questo territorio aperto e scoperto.

“Credo che siamo qui per soddisfare le aspettative dei nostri vicini”, mi ha detto il tenente colonnello Sebastian Hagen, comandante della 45ª brigata corazzata.

“Il nostro Cancelliere [Friedrich Merz] ha annunciato che stiamo costruendo l’esercito convenzionale più potente d’Europa. E credo che questo sia in linea con il ruolo della Germania, data la nostra forza economica e anche il nostro ruolo in Europa. E ovviamente non lo stiamo facendo da soli, lo stiamo facendo anche nella NATO e nell’Unione Europea.”

Questo impegno attento e spontaneo a favore del multilateralismo negli sforzi militari tedeschi emerge ripetutamente nei colloqui con i militari tedeschi. L’obiettivo è ricordarvi che, questa volta, la Germania non è qui come invasore e occupante, ma come alleato gradito e prezioso; che questa Germania, la Germania democratica, non cerca di dominare ma di cooperare.